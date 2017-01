A ministra de Pesca de Angola visita as instalacións de Nueva Pescanova na provincia de Pontevedra

A ministra de Pesca da República de Angola, Victória de Barros Neto, acompañada pola directora do Gabinete de Estudios, Planificación e Estatística (GEPE), Isabel Francisco Cristovâo, visitou este luns as instalacións de Nueva Pescanova na provincia de Pontevedra, no marco dunha viaxe oficial que ten por fin estreitar relacións coa multinacional galega.

Así, nesta viaxe está prevista a visita á fábrica de surimi e a plataforma loxística das instalacións de Chapela, o centro industrial do Porriño, e as instalacións produtivas e de cría de alevín de Insuíña en Mougás.

A comitiva angolana foi recibida polo conselleiro delegado do grupo, Ignacio González, e polo director corporativo da compañía, David Troncoso.

Nova Pescanova opera en Angola dende 2005, con base no porto de Lobito, o segundo do país tras a capital, Luanda. A pesqueira e o goberno dese país manteñen estreitas relacións comerciais a través de a empresas estatal Edipesca, que participa nas operacións locais que desenvolve Nueva Pescanova en Angola.

Actualmente, o grupo emprega nese país africano a unhas 100 persoas e opera con tres buques conxeladores que capturan ano unhas 600 toneladas mariscos de profundidade, entre eles, a gamba vermella.