O patrulleiro da Armada 'Centinela' estará no Porto de Vigo este martes e mércores, e permitirá visitas a bordo

O patrulleiro 'Centinela', que actualmente opera baixo o Mando de Vixilancia e Seguridade Marítima dentro da estrutura operativa das Forzas Armadas nas augas do Atlántico e do Cantábrico, atracará este martes no porto de Vigo, onde permanecerá dous días.

Segundo trasladaron fontes do Ministerio de Defensa, durante a escala permitiranse as visitas a bordo. O martes, de 15.30 a 18.30 horas, e o mércores de 10.30 a 13.00 horas e de 15.30 a 18.30 horas.

Este patrulleiro é o segundo da clase Serviola, e ten base de estacionamento no porto de Ferrol. A súa principal misión é a realización de operacións de vixilancia e seguridade no ámbito marítimo dos espazos de soberanía nacional.

Así mesmo, a 'Centinela', ao mando do capitán de corveta Miguel Adolfo Romero contreras, colabora con outros organismos públicos no control de tráfico marítimo, vixilancia de pesca e a busca e rescate de náufragos.

O buque, construído en Navantia-Ferrol e entregado en 1991, ten unha dotación de 7 oficiais, 11 suboficiais e 30 militantes da escala de tropa e mariñeiría. Ademais, para as súas operacións leva embarcado un equipo operativo composto por 7 infantes de Mariña do Terzo Norte.