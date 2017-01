As familias dos asasinados no crime do Cash Record reclaman que declaren o único investigado

As familias dos asasinados no crime do Cash Record, acontecido en Lugo o 30 de abril de 1994, reclaman que declaren o único investigado na causa, un hostaleiro que reside en Burgos na actualidade.

Neste 2017 cumpriranse 23 anos do dobre crime do Cash Record, acontecido no polígono industrial do Ceao da capital lucense, sen que se resolvera, malia a prórroga dun ano e medio que se cumpre en xuño ditada polo xulgado de primeira instancia de Lugo que leva a instrución.

As familias do reponedor, Esteban Carballedo, e da caixeira, Elena López, que foron asasinados a tiros, non dubidan da culpabilidade do principal e único investigado, que foi o que motivou esa prorroga. En aquel momento era propietario dun negocio na rúa Nova, Bar Los Ángeles, onde segundo a irmá de Elena, Isabel López, "era vox populi" que alí se traficaba con armas e con drogas".

Isabel López, que foi a que achou os dous cadáveres sobre as oito menos dez da tarde do 30 de abril na nave industrial, queixouse de que non se fixera caso ás novas dilixencias que pediu o avogado das familias das vítimas.

"Temos papeis que o certifican, que o noso avogado pediu cousas e a última contestación que temos é de outubro e a fiscalía non pide dilixencias, limítase a informar simplemente. A Policía di que non ten por onde tirar e a nós non nos parece así", protesta.

Ao respecto, critica que o único investigado "non" declarou. "El estivo detido na prisión de Bonxe e hai persoas que testifican que efectivamente el dixo que fora el (o autor do dobre crime)", apunta.

"Pediuse que fose declarar, pero en ningún momento o chamaron. Solicitámolo varias veces pero non nos contestan, queremos que se sente no banco", subliña.

"ÚLTIMO INTENTO"

As familias, unidas polo suceso, deixan claro que "farán un último intento". "E se non, imos tomar medidas de presión doutro tipo". "Non o imos deixar así", espeta Isabel López.

Así, recordou que había "un imputado", que foi o que forzou a prórroga dun ano e medio ao declararse a causa como complexa, co novo Código Penal que pon de tope ás instrucións no tempo como máximo ata un ano e medio.

"A Policía di que considera a investigación esgotada, pero esgotada é cando feixes o que che solicitan que son as declaracións que pediu o noso avogado e non contestan", clama.