A unión comarcal da CIG de Vigo celebra este martes na cidade unha asemblea de delegados e unha manifestación en defensa e contra "os ataques" ao sistema público de pensións, mobilización que se enmarca na campaña nacional posta en marcha polo sindicato, e que inclúe unha marcha este sábado en Santiago.

Tal e como informou o secretario comarcal da CIG, Alberto Gonçalvez, a asemblea terá lugar na Parroquia do Cristo da Vitoria, no barrio de Coia, e ao seu termo, sobre as 11,30 horas, dará comezo unha manifestación ata a sede do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

O obxectivo destas accións, ás que chamaron a participar a toda a clase traballadora da bisbarra, é abordar "o estado do actual sistema público de pensións ante a ameaza de recortes por parte do Goberno español do PP e o interese da banca en estender o negocio dos fondos de pensións privados", e "frear os ataques da dereita e a gran banca" neste sentido.

A mobilización inclúese nunha campaña da CIG que busca "a recuperación dos dereitos laborais e sociais roubados coa coartada da crise", e que entre outras accións, inclúe este sábado unha manifestación que sairá ás 12,00 horas de Santiago, á que seguirán outras protestas comarcais nos meses de febreiro e marzo.