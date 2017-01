Manuel Rodríguez, novo decano dos químicos de Galicia, aposta por axustar a oferta educativa á demanda laboral

O químico vigués Manuel Rodríguez Méndez foi elixido como novo decano-presidente do Colexio Oficial de Químicos de Galicia (Colquiga) e da Asociación de Químicos de Galicia, cargo dende o que, avanzou, traballará por "fomentar o diálogo coas Administracións para corrixir o desequilibrio entre a oferta educativa e a demanda real do mercado laboral".

Rodríguez Méndez, que asumiu o cargo o pasado luns en substitución do decano-presidente en funcións Juan Mogín del Pozo, apuntou que asume "o reto de levar as rendas do colexio con confianza, ilusión e ganas de abordar novos proxectos en beneficio da profesión de químicos e de todos os profesionais químicos que exercen na comunidade galega".

Neste sentido, apostou por "abrir o colexio ás novas xeracións", de forma que se incorporen tanto os profesionais da química recén formados como aqueles que traballan neste ámbito en Galicia. "Queremos transmitir a necesidade de pertenza ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia para defender conxuntamente unha profesión que nos necesita", selou.

"Incorporarse e implicarse con estas corporacións de dereito público debe primar como unha acción preferente tras recoller o título universitario", destacou Rodríguez Méndez, que é licenciado en Ciencias Químicas, diplomado en Xestión e Administración de Empresas, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais e doutor enxeñeiro Industrial.