AMP2.- Un home mata ao seu pai e suicídase nun hostal en Baños de Molgas (Ourense)

Un home de 61 anos matou este luns o seu pai, de 88 anos, e despois suicidouse nun cuarto do hostal que rexentaba no municipio ourensano de Baños de Molgas.

Antes do suceso avisara por teléfono o seu avogado e a Garda Civil, pero os axentes non puideron chegar a tempo ao descoñecer onde se atopaba o agresor.

Segundo fontes próximas á investigación, os feitos sucederon sobre as 16,00 horas nun cuarto do hostal que o presunto parricida rexentaba dende había anos xunto ao templo das Milagres e que este luns atopábase pechado por descanso de persoal.

O home chamou o seu avogado e a Garda Civil para informalos de que ía atentar contra o seu pai, un home impedido que se encargaban de coidar por quendas o presunto asasino e unha irmá deste. Non obstante, non revelou onde se atopaba.

Os axentes da Garda Civil desprazáronse inmediatamente ata o domicilio do pai, na localidade de Arnuide, onde os veciños informáronos de que vivía co seu fillo no hostal da familia nas Milagres.

Á súa chegada os axentes atoparon o local pechado por descanso do persoal e tiveron que pedir unha chave aos frades que residen no Santuario para acceder ao interior do establecemento. Nun mesmo cuarto atopáronse os corpos do pai e fillo con feridas de pistola.

Os axentes da Policía Xudicial da Garda Civil abriron unha investigación para esclarecer os feitos e indagan se o presunto asasino tiña permiso de armas.

O MUNICIPIO, CONMOCIONADO

Pola súa banda, o alcalde de Baños de Molgas, Xaime Iglesias, confirmou que este municipio ourensano está "conmocionado" a raíz do suceso.

Iglesias, que está á espera do levantamento dos corpos, explicou que pai e fillo eran moi coñecidos porque a familia rexenta dende hai anos o hostal situado xunto ao templo.

O primeiro edil sinalou que "non existía constancia" de que o home "tivese ningún problema", aínda que se mostrou cauto ao insistir en que "cada un sabe os seus".

A pesar diso, Xaime Iglesias recoñeceu que "nin a súa familia se explica que "pasou", en referencia aos dous fillos do presunto asasino.