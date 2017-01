Fomento axustará a oferta de trens rexionais convencionais de Renfe

O Ministerio de Fomento revisará ao longo deste ano a actual oferta de trens de Media Distancia de Renfe, os que realizan traxectos rexionais polas vías convencionais, co fin de introducir as "modificacións oportunas" en 2018, segundo indicou o titular do Departamento, Íñigo de la Serna.

O ministro abriu así a porta a un eventual novo axuste deste servizo ferroviario, ao indicar que, xunto cos de Proximidades, custan anualmente ao Estado uns 500 millóns de euros, un importe que Renfe recibe en forma de subvención.

Os trens rexionais convencións de Renfe transportan actualmente uns 23,3 millóns de viaxeiros ao ano, se ben son os únicos da compañía que reduciron o número de viaxeiros en 2016. Durante o pasado ano perderon 643.000 usuarios (o 2,7%) en comparación con 2015. Este descenso súmase aos que veñen rexistrando nos últimos anos, de forma que dende 2008 perderon 5,4 millóns de viaxeiros.

No seu balance de 2016, Renfe atribuíu a caída deste servizo ao transvasamento de usuarios a outros trens, fundamentalmente de AVE e Longa Distancia, que o pasado ano sumaron un total de 35,21 millóns de pasaxeiros, encadeando a súa cuarta marca anual consecutiva.

Non obstante, cando en decembro de 2013 se fixou o actual listado de trens de Media Distancia considerados de servizo público, suprimíronse ao redor de 500 conexións, o 11% do total das ao redor de 3.500 que Renfe prestaba entón.

Ante esta conxuntura, durante a súa comparecencia este luns no Senado, o ministro de Fomento recordou que o Goberno, nunha das últimas reunións do Consello de Ministros, acordou renovar o contrato programa que o Estado ten con Renfe para garantir estes servizos ferroviarios públicos durante o ano 2017 e aboarlle para iso a correspondente achega, de 495 millóns de euros.

Non obstante, engadiu que "a idea" de Fomento é "revisar durante 2017 o listado de trens de obriga de servizo público (OSP) de Renfe e ver as modificacións que se teñan que realizar para que entren en vigor xa en 2018".

Os trens incluídos na obriga de servizo público son conexións que Renfe debe prestar por encarga do Estado, aínda que non son rendibles economicamente e a cambio da correspondente subvención, co fin de garantir a mobilidade dos cidadáns e a conexión e vertebración de determinados territorios.

TARIFAS ACCESIBLES NA AVE

En canto aos servizos comerciais da compañía ferroviaria, a AVE e a Longa Distancia, para os que Renfe non reciben subvención pública, De la Serna reiterou a súa intención de que Renfe siga coa súa actual política comercial de descontos e promocións no prezo do billete co fin de atraer novos viaxeiros.

"Queremos unha política tarifaria accesible para todos", asegurou o ministro, que enmarcou esta intención nunha das liñas estratéxicas do seu Ministerio para esta Lexislatura, a de "fomentar a utilización das infraestruturas que están en funcionamento para aproveitalas ao máximo".