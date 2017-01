Máis de 5.000 sinaturas piden unha residencia pública para persoas con minusvalidez en Santiago

Un total de 5.300 persoas asinan a través da plataforma 'Change.org' unha petición para que se constrúa en Santiago de Compostela unha residencia pública para persoas con minusvalidez.

En concreto, a petición foi iniciada pola ANPA do CEE A Baria, para solicitar á Xunta a creación dunha residencia pública para persoas con minusvalidez en Santiago.

"A pesar de que cada vez é maior o número de poboación en situación de dependencia e/ou minusvalidez, Santiago só conta actualmente cun centro residencial, no que todas as prazas están cubertas e as listas de espera son de entre tres e cinco anos,", critica a petición.

Neste sentido, sinala que, debido a este feito, as familias "ou ben quedan varios anos á espera da concesión dunha praza, ou ben deben desprazar ao seu familiar lonxe do municipio de orixe".

Ante este problema, os impulsores da campaña que conseguiron unhas 5.300 sinaturas en dous meses, propoñen que sexa o Meixonfrío, en Santiago, o Centro Galego de Discapacidades (CEGADI) o que dea resposta ás súas necesidades, "un edificio de máis de 8.000 metros cadrados que sería ideal".