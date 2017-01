As provincias de Ourense e Lugo manteñen o aviso por temperaturas baixas

Un total de once provincias terán activados este martes avisos por risco de baixas temperaturas mínimas, entre elas Ourense e Lugo; por vento ou ben por fenómenos costeiros, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Así, a Aemet avisou seis provincias de Castilla e León, por temperaturas mínimas que descenderán a próxima madrugada ata -6 graos centígrados. Trátase de León, Palencia, Ávila, Segovia, Salamanca e Zamora. Tamén terán aviso por frío Lugo e Ourense, onde o mercurio baixará ata -5 e -4 graos centígrados, respectivamente.

Ademais, os fenómenos costeiros manterán en risco a Girona e ao arquipélago balear, onde se producirán ventos do norte e nordés forza 6 a 7 con ondas de 3 a 4 metros no Ampurdán e as Illas Baleares e haberá intervalos de vento do noroeste con forza 7 no litoral sur de Tarragona, unha provincia que tamén terá risco por ventos en terra do noroeste con momentos máximos de 80 quilómetros por hora.

Este martes, a Aemet prognosticou que as temperaturas serán significativamente baixas en Castilla e León, Pireneos e Sistema Ibérico oriental e que soprará vento forte en Baleares e puntos do litoral catalán.

En xeral, en Baleares os ceos estarán anubrados con precipitacións, que serán en forma de neve por enriba de 700 a 1.200 metros e non descarta algunha tormenta que tenderá a remitir durante o día.

De forma ocasional non descarta algún chuvasco en Melilla e chuvias febles no norte da Illas Canarias de máis relevo. Ademais espera intervalos de nubes baixas matinais no Estreito e zonas do Cantábrico oriental, alto Ebro, Castilla e León.

No resto do país predominarán os ceos pouco anubrados no resto e con nubes altas no noroeste peninsular, que poderán aumentar a intervalos anubrados ao final do día, así como en Cataluña.

Tamén haberá bancos de néboa matinais que serán probables na meseta norte e tamén podería haber bancos de néboa na meseta sur, zonas de Andalucía e vales de Cataluña.

As temperaturas diúrnas subirán na Península na área mediterránea e nas áreas montañosas da metade norte, mentres que descenderán as nocturnas no extremo norte, o interior de Mallorca e en zonas do centro e da área mediterránea.

XEADAS

As xeadas afectarán á maior parte do interior peninsular agás o sueste e serán máis intensas no extremo norte e en zonas altas, de modo que serán fortes en Pireneos.

O vento soprará do oeste no litoral de Alborán e predominarán os ventos de compoñente norte no resto, e serán fortes ou con intervalos de forte en Baleares e puntos do litoral catalán, e rolando a compoñente sur en Galicia. En Canarias, o vento será do nordés con algúns intervalos fortes.