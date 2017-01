A pensión media en Galicia sobe un 2% en xaneiro, ata os 771,34 euros, so por enriba de Extremadura

A pensión media en Galicia subiu un 2% en xaneiro de 2017 en comparación co mesmo mes de 2016, situándose nos 771,34 euros, solo por enriba da cifra de Extremadura (761 euros), segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Por provincias, en relación con xaneiro de 2016, todas experimentan crecementos, encabezados por A Coruña (813,20 euros) e Pontevedra (812,34 euros), co 2% de alza. Así mesmo, tanto Lugo (683,20) como Ourense (664,80) experimentaron un crecemento do 1,9%.

O número total de pensións na comunidade galega alcanzou as 756.601 en xaneiro, un 0,5% máis en relación co mesmo mes do ano anterior, e un 8% do conxunto do Estado. Así, 293.133 están en A Coruña, 236.793 en Pontevedra, 117.751 en Lugo e 108.924 en Ourense.

En canto a tipo de pensións, de xubilación contabilizáronse 470.240 en Galicia no primeiro mes do ano, cuxo valor medio foi de 876,72 euros.

As pensións de viuvez, un total de 186.974, situáronse nos 544,75 euros de media; as de incapacidade permanente, 69.365, situáronse en 831,26 euros; as de orfandade, 23.891, en 371,25; e as en favor de familiares, 6.131, en 479,37 euros.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, a Seguridade Social destinou no presente mes de xaneiro a cifra récord de 8.647,8 millóns de euros ao pagamento das pensións contributivas, un 3,15% máis que no mesmo mes de 2016.

O gasto global do conxunto de pensións chegou a superar o 8% interanual na antesala da crise (2008). Tras 14 meses consecutivos subindo a taxas interanuais inferiores ao 3%, xa son oito os meses consecutivos nos que se volveu superar esta cifra.

O número de pensións avanzou en xaneiro un 1,19% respecto ao mesmo mes de 2016, ata un total de 9.465.328 pensións, novo máximo do sistema. Aínda que a taxa de crecemento interanual de xaneiro non é das máis altas dentro na serie histórica da última década, con ela xa se acumulan doce meses consecutivos de crecementos superiores ao 1%.

A pensión media de xubilación situouse ao inicio do presente mes en 1.054,67 euros mensuais, un 2,08% máis que en igual mes de 2016.

Pola súa parte, a pensión media do sistema, que comprende as distintas clases de pensión (xubilación, incapacidade permanente, viuvez, orfandade e a favor de familiares) situouse en xaneiro en 913,63 euros mensuais, o que supón un aumento interanual do 1,93%.