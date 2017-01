Ferida unha persoa tras sairse da vía e envorcar un vehículo no Porriño (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado este martes ao sairse da vía e envorcar un vehículo no municipio do Porriño (Pontevedra).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 6,00 horas deste martes á altura da parroquia de Torneiros, no Porriño.

Ademais resultou danado un poste de iluminación pública que, segundo indicaron axentes de Tráfico, caeu enriba do turismo e interrompeu a circulación na estrada en ambos os dous sentidos.

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertou ao 112 Galicia do suceso sobre as 6,00 horas, tras o que se puxo en marcha un operativo no que participaron os Bombeiros de Baixo Miño, axentes de Tráfico e da Policía Local, así como efectivos de Protección Civil do Porriño.

COLISIÓN

Por outra banda, unha persoa resultou ferida ao chocar sobre as 18,45 horas do luns tres vehículos no municipio ourensano de Xinzo de Limia. Foi o 061 o que, alertado pola Guardia Civil de Tráfico, informou do sinistro ao 112 Galicia.

Segundo o relato dos axentes, o choque tivo lugar no quilómetro 1 da estrada OU-304, dirección Baltar. Membros de Protección Civil de Xinzo de Limia confirmaron ao 112 que unha moza fora trasladada ferida leve ao centro hospitalario máis próximo.