Arde unha estufa nunha vivenda en Rodeiro (Pontevedra), pero non houbo persoas feridas

Os Bombeiros do Deza extinguiron un lume nunha vivenda no municipio de Rodeiro (Pontevedra) ao arder unha estufa, pero non houbo persoas feridas.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os feitos tiveron lugar na noite do luns na parroquia de Santa Mariña de Pescoso, no lugar do Corroliño, cando ardeu unha estufa de pellets e o fume se propagou polo inmoble.

Foron os propios bombeiros os que informaron ao CAE 112 Galicia ás 20,00 horas do luns a causa dunha alerta recibida dun particular.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse o aviso tamén ao GES de Lalín, á Guardia Civil e a Protección Civil.