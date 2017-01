Quebra unha das principais plantas de biodiesel tras recibir 2,4 millóns de axudas

Un dos buques insignia da produción de biodiesel en Galicia acaba de caer en concurso de acredores. O Rexistro Mercantil recolle onte a entrada en “situación concursal” tanto de «Energia Gallega Alternativa SL», coñecida pola marca EGAL Biodiesel, como da súa matriz «Adara Renovables SL».

Egal Biodiesel

Subvencións

Cando o presidente da Xunta inaugurara a planta de Cerceda en 2008, a Administración asegurara que o 20% do investimento para a posta en marcha saíra de diferentes administracións, entre elas o IGAPE. Dado que o Goberno Galego dixo que ese custe foi de 12 millóns de euros, pode estimarse que EGAL Biodiesel apañara uns 2,4 millóns de subvencións.

Segundo recolle Pablo Barro en Economía Digital, o empresario Marcelo Manuel Castro-Rial Schuler abandonou este mes a presidencia das dúas citadas empresas. Castro-Rial foi presidente da Cámara de Comercio da Coruña até o novembro pasado.

Inversores

O Banco Gallego (hoxe parte de ABANCA), Alejandro Pablo Díaz-Eimil, Enrique Ulloa Canalejo e Hobalear SA son outras das persoas físicas e xurídicas que nos últimos anos ocuparon cargos no Consello de Administración desta industria. EGAL Biodiesel presentouse no seu día como a primeira firma de capital 100% que entraba no sector.

A maioría das subvencións proviñan do Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependente do Ministerio de Industria. Segundo Economía Digital, o IGAPE da Xunta tería aportado 500.000 euros.

Crisis nun sector moi potenciado polas administracións

Cando Emilio Pérez Touriño a inaugurou hai 9 anos, prometeuse que a planta crearía 34 novos postos de traballo, tería un volume de negocio de 36 millóns de euros e produciría 100.000 toneladas de biodiesel.

A industria do biodiesel leva varios anos en crise en todo o Estado. Un dos motivos son as enormes importacións máis baratas procedentes de países como Arxentina, Indonesia e os Estados Unidos. Isto provoca que -malias as millonarias subvencións recibidas durante o boom do ladrillo e as medidas fiscais de apoio- moitas das plantas pasen por problemas económicos.