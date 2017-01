Dous detidos tras agredir e botar fóra do seu domicilio a un varón en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron a dous homes como presuntos autores dos delitos de violación de morada e coaccións tras agredir no seu domicilio a unha persoa en Ourense.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron as detencións sucederon o luns cando se recibiu unha chamada na Sala do 091 na que se comunicaba que un home fora agredido no interior do seu domicilio.

Por iso, dirixiuse ao lugar unha patrulla de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense, que observou no portal a un home descalzo con pertenzas tiradas no chan e unha ferida sangrante na orella.

Este home que se atopaba no portal do inmoble á espera da dotación policial, manifestou que vira como entraba pola ventá do seu domicilio a persoa que lle ten arrendada a vivenda, tras o que lograra que se fora despois de manter unha discusión.

A vítima relatou que, posteriormente, este individuo volveu con outra persoa e, de novo, entraron ambos os dous pola ventá, tras o que comezaron a agredirlle e o botaron coas súas pertenzas fóra do seu domicilio.

Tras oír o relato, os policías actuantes acudiron ao domicilio e, tras varias comprobacións efectuadas, procederon á detención dos dous homes como presuntos autores dun delito de violación de morada e de coaccións. Foron trasladados a dependencias policiais para continuar coas dilixencias.

En concreto, os detidos son dous homes, un de 41 anos de idade e o outro de 29, ambos os dous naturais de Suíza, que carecen de arrestos anteriores. Quedaron en liberdade tras pasar a disposición xudicial, segundo confirmaron as mesmas fontes policiais.