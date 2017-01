A Garda Civil detén un varón e recupera en Cuntis (Pontevedra) un vehículo subtraído en Asturias

A Garda Civil detivo a fin de semana en Cuntis (Pontevedra) a un varón de 55 anos, veciño da localidade de Tineo (Asturias), como presunto autor dun delito de furto de uso dun vehículo a motor, que supostamente subtraera nunha localidade próxima á súa residencia.

Segundo informou o Instituto Armado, o vehículo, un Fiat-Stylo, fora subtraído o día 15 deste mes cando estaba estacionado na vía pública, coas chaves postas, nas inmediacións do domicilio do seu propietario na localidade asturiana de Anes-Siero.

As investigacións realizadas pola Garda Civil para o esclarecemento dos feitos determinaron, segundo relatan as mesmas fontes, que o arrestado subtraera o vehículo co obxecto de desprazarse ata Cuntis, onde estivera a residir hai algúns anos.

O vehículo foi recuperado nunha parroquia de Cuntis, sen carburante e nas inmediacións dun camión ao que tamén lle roubaran o combustible.

As investigacións deste feito corresponderon ao Equipo de Investigación da Garda Civil da Compañía de Vilagarcía de Arousa, co apoio dos Postos de Caldas de Reis e Cuntis.

COLABORACIÓN CIDADÁ

A Benemérita tamén subliñou a "inestimable colaboración cidadá" que, cos seus testemuños, "facilitaron o total esclarecemento dos feitos".

Neste sentido, a Garda Civil recalcou que na investigación "foi fundamental a colaboración cidadá, que de xeito incesante comunica multitude de datos". Segundo engadiu, desenvólvese fundamentalmente a través do teléfono 062, do portal de internet 'Colabora' deste corpo e dos perfís oficiais nas redes sociais www.guardiacivil.es, sugerencias@guardiacivil.org, Garda Civil (Facebook) e @guardiacivil (Twitter).