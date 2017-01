Denunciados 14 condutores tras disolver a Garda Civil unha concentración ilegal de vehículos en Pontevedra

A Garda Civil de Tráfico denunciou administrativamente 14 condutores no marco dun dispositivo no marco do cal disolveu unha concentración ilegal de vehículos na zona de Campiño, en Pontevedra, con 100 vehículos e unhas 300 persoas.

Segundo informou o Instituto Armado, a Garda Civil disolveu na madrugada do pasado sábado unha concentración ilegal que reuniu a uns cen vehículos e 300 persoas que acudiron como espectadores procedentes de varios puntos da provincia, fundamentalmente do ámbito de Pontevedra.

A finalidade deste tipo de "quedadas", segundo explicou a Benemérita, que se convocara a través de mensaxería instantánea, "adoita ser a realización de carreiras ilegais e exhibicións de conducións temerarias".

Nesta ocasión, o dispositivo especial establecido por efectivos do subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra puido constatar "como un importante número dos vehículos que se concentraran estaban utilizando os distintos viais do polígono industrial do Campiño para levar a cabo imprudentes exhibicións de condución evasiva".

Segundo concretaron as mesmas fontes, actuaron "con bruscos aceleróns e derrapaxes sobre o asfalto, poñendo en evidente risco tanto a integridade física dos pilotos, como dos demais usuarios e espectadores".

Finalmente, os efectivos da Garda Civil de Tráfico localizaron e denunciaron administrativamente un total de 14 condutores por distintas infraccións ao Regulamento Xeral de Circulación.

En concreto, cinco deles por conducir de forma temeraria ou neglixente; tres, por botar resultado positivo en substancias psicoactivas; un, por non facer uso dos dispositivos de seguridade obrigatorios; dous por non respectar a sinalización de prioridade e outros 3 condutores por distintas infraccións á normativa de vehículos.

A Garda Civil recorda que en vía administrativa a condución temeraria se sanciona cunha multa de 500 euros e a detracción de seis puntos. Pola súa banda, a infracción pola presenza de drogas está catalogada como moi grave e castigada cunha sanción económica de mil euros e a retirada de seis puntos.