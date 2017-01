O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro desprazouse a Madrid xunto con seis das súas adegas para divulgar a "calidade e tipicidade" dos seus viños a un público profesional e prescriptor no Congreso Internacional do Viño Enofusión 2017, integrado na feira Madrid Fusión.

Segundo informou a D.O. Ribeiro, a capital española celebra este congreso dende o luns e ata este mércores no Pazo Municipal de Congresos. Segundo engade, a "Denominación de Orixe máis antiga de Galicia participa nesta cita cun stand propio que servirá como punto de encontro entre as seis adegas participantes e os profesionais do sector visitantes á feira".

Ademais da información xeral da Denominación de Orixe, estarán representadas as adegas Alanís, Alter, Casal de Armán, Pazo Casanova-Finca Viñoa, Cunqueiro e Viña Mein.

O luns a mediodía tivo lugar unha cata a xeito de taller participativo e didáctico sobre o potencial dos viños da D.O. Ribeiro coa alta gastronomía no marco das actividades do Centro do Viño.

A entidade resaltou que "resultou ser unha oportunidade excepcional" para catar os viños Casal de Armán 2015, Cunqueiro III Milenium 2015, Eiras Altas 2015, Terreo Viñoa 2015, Gran Alanís 2015, Priorado de Razamonde 2015 "harmonizados con diferentes conservas" de Anfaco-Cecopesca.

O stand da D.O. Ribeiro está na Sala Londres (Expobodegas), dentro do Pazo de Congresos de Madrid, aberto ao público en horario de 9,00 a 20,00 horas.