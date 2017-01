Un camelo pontevedrés acepta tres anos de prisión por estraperlo

A Sección Cuarta da Audiencia provincial de Pontevedra acolleu este martes un acordo de conformidade entre a Fiscalía e os avogados da defensa polo que, o acusado, Ramiro C. M., coñecido polo alcume de 'Maradona' foi condenado a unha pena de tres anos de prisión por estraperlo.

Ademais de 'Maradona', no banco dos acusados tamén sentou Isidro B.V., que igualmente chegou a un acordo co representante do Ministerio Público e aceptou unha condena dun ano e seis meses de prisión, así como unha multa de 134,16 euros.

Ramiro C.M., de 60 anos, foi detido pola Policía Nacional en xuño do pasado ano por vender cocaína ao menudeo nas inmediacións do edificio no que residía.

Os axentes incautáronlle no seu domicilio cocaína, cannabis e marihuana por valor de 7.382 euros, ademais de móbiles e útiles para o corte e distribución da droga, así como 3.450 euros en efectivo. 'Maradona' atópase en prisión preventiva dende o pasado 30 de xuño.

Pola súa parte, Isidro A.V. foi sorprendido pola Policía mentres entregaba unha pequena cantidade de estupefaciente na praza da Curtidoira. A Fiscalía aceptou a suspensión da pena a cambio de que non volva delinquir en tres anos. A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.