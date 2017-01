Santiago acollerá este mércores a presentación dun libro sobre o histórico Banquete de Conxo

A Fundación Torrente Ballester en Santiago de Compostela acollerá este mércores, 25 de xaneiro, a presentación do libro 'Os últimos carballos do Banquete de Conxo'.

A obra, publicada por Alvarellos Editora, ofrece unha "visión orixinal e moi amena" desa "comida pola liberdade que tivo lugar en Conxo no ano 1856 e de onde sairían os promotores de rexurdir da cultura galega", segundo explicaron os promotores da publicación.

A publicación recolle catro crónicas do xornalista e escritor Henrique Alvarellos, coordinador desta edición; do filológo e investigador Xurxo Martínez; do historiador Francisco Singul; e do botánico Martín Souto; que ademais é autor dos debuxos que aparecen no libro.

Á presentación, ás 19,30 horas, está prevista a asistencia do director da editorial Alvarellos e un dos autores do libro, Henrique Alvarellos; así como do alcalde compostelano, Martiño Noriega; a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández; e os autores do libro.