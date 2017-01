O CHUS mostra a través de varias disciplinas artísticas os sentimentos de persoas con enfermidades raras

O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) mostra nunha exposición a través de varias disciplinas artísticas os sentimentos de persoas que padecen enfermidades raras.

A mostra itinerante 'Expression of Hope' foi inaugurado este martes polo xerente da área sanitaria compostelana, Luís Verde. A exposición reúne na entrada principal do Hospital Clínico 24 pezas que permiten dar a coñecer a realidade de quen convive no seu día a día con enfermidades raras.

En concreto, segundo informa o CHUS, trátase dunha selección de obras realizadas por enfermos, familiares e persoas próximas aos pacientes de países de varios continentes, que sofren enfermidade de Farby, Gaucher, Pompe, Niemann-Pack MPS ou outras enfermidades de baixa prevalencia.

Todas as patoloxías que se mostran nesta iniciativa se engloban no grupo coñecido "como depósito lisosomal, trastornos hereditarios que habitualmente producen os primeiros síntomas na nenez ou adolescencia, acurtando a expectativa de vida e provocando graos variables de minusvalidez nas persoas afectadas", segundo indica o CHUS.

Con este traballo preténdese concienciar mediante a expresión das súas historias únicas a través da arte. As obras proceden de todos os cantos do paro, así como de persoas de todas as idades que están afectadas por algunha enfermidade rara e desexan compartir a súa historia.

REFERENCIA NACIONAL

O CHUS recorda que a Xerencia de Santiago "é referencia nacional" para o diagnóstico e tratamento de enfermidades metabólicas conxénitas en adultos e nenos.

A unidade compostelana trata na actualidade uns 400 pacientes diagnosticados con enfermidades metabólicas conxénitas, a maioría de toda Galicia pero tamén algún paciente de fóra da comunidade.