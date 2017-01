Inmobiliarias, saúde, estética e restauración, os sectores con máis saídas para montar unha franquía

Inmobiliaria, saúde, medicina estética e restauración de nicho serán os sectores con máis saídas este ano no negocio das franquías, segundo a consultora especializada en expansión empresarial T4 Franquías.

Así, os sectores con máis saídas durante este ano serán aqueles cun maior grao de especialización, mentres que os que presentarán maiores aumentos en canto ao número de franquías serán o inmobiliario (1.076 franquías ao peche de 2016), o de saúde (696 franquías ao peche de 2016), medicina estética (3.786 franquías ao peche de 2016) e o da restauración de nicho (a restauración sumaba 7.108 franquías ao peche de 2016).

O sector da franquía española pechou 2016 cun total de 259.000 empregos directos, un 2,09% máis que en 2015, un 9,87% máis que en 2008, antes da crise económica, e ata un 72% máis que no 2002. De feito, na actualidade o 1,4% da poboación activa española xa traballa nunha empresa franquiciada.

Neste sentido, Madrid e Cataluña contan con case o 50% das insignias en franquía de España. O primeiro lugar é para Madrid, cun 24,67% do total (-1,3% interanual), mentres que Cataluña obtén cifras moi similares co 24,51% do total (+6,33% interanual). Séguenlles a Comunidade Valenciana, cun 13,06% do total (+11,03% interanual); Andalucía, cun 11,12% (+5,38% interanual); e Galicia, cun 3,89% (+0,55% interanual).

"O sector da franquía crece porque é máis rendible e máis seguro que emprender cunha nova marca. As empresas que se expanden co modelo de franquía teñen unha proxección e unha solvencia financeira que lles permite aumentar o seu volume de negocio moito máis rápido e con menos riscos", afirma José Aragonés, Socio Director de T4 Franquías.

Ademais, o 70% dos franquiadores obtivo a rendibilidade esperada ao franquiciar a súa empresa e ata o 84,51% considera unha experiencia positiva transformar a súa empresa en franquía, sendo o ámbito, a competencia e non analizar correctamente as propias capacidades os principais elementos que dificultaron ás empresas franquiciadas cumprir os seus obxectivos en 2016.