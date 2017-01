Galicia conta con tres empresas que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista, segundo Informa D&B

O número de empresas en expansión que cotiza no Mercado Alternativo Bolsista (MaB) ascende a 36, das que tres son galegas, segundo o estudio 'Perfil das empresas que cotizan no MaB (empresas en expansión)', realizado por Informa D&B.

Para a análise realizada a cifra redúcese a 33, xa que dous delas teñen a súa cotización suspendida ao atopar en situación concursal -NPG Technology e Let's Gowex- e outra está establecida en Bulgaria, Ebioss Energy.

A directora de Estudios de Informa D6B, Nathalie Gianese, sinalou que o MaB iniciou a súa andaina en 2009 para paliar a necesidade de financiamento de empresas en expansión e pouco capitalizada e o número de empresas deste tipo que cotizan na actualidade, 33 españolas de forma efectiva, atopa moi lonxe das previsións manexadas na súa orixe.

O número de empresas cotizadas evolucionou de xeito irregular, sendo 2015 o ano no que máis compañías deste tipo entraron, dez, volvendo reducirse a solo catro en 2016.

A capitalización destas 33 empresas a finais de novembro de 2016 era de 1.430 millóns de euros e a súa facturación en 2015 sumaba 743 millóns de euros. O maior volume de capitalización está no sector de Telecomunicacións, co 43 por cento do total, e a empresa con maior capitalización foi MásMóvil, representando un 36 por cento do total.

O 45 por cento delas presenta un risco comercial alto ou medio alto. En situación de risco baixo atópase o 13 por cento e un 42 por cento ten un risco medio baixo. As empresas multinacionais (BDO, KPMG, Ernst and Young, PwC, Deloitte ou Mazars) auditar o 55 por cento destas compañías, mentres que o resto optou por auditores nacionais ou mesmo locais.

A maior parte realizan actividades innovadoras e baseadas na tecnoloxía: o 24 por cento pertence ao sector de produtos farmacéuticos e biotecnoloxía, un 18 por cento dedícanse á electrónica e software, e o 15 por cento están na área da enxeñaría.

Son, non obstante, as enmarcadas en comercio e telecomunicacións as que xeran a maior parte dos ingresos en 2015, o 23 por cento do total en ambos os dous casos, sendo Imaginarium e MásMovil as empresas que máis facturan. Comercio e Enxeñaría contan co maior número de empregados, 1.637 e 1.009 respectivamente.

Non se trata de empresas de recente creación ou de empresas 'gacelas', o 67 por cento ten máis de once anos de antigüidade, o que, segundo Gianese, confirma que "estas empresas buscan financiamento para expandirse máis que para establecerse". Unicamente o nove por cento ten menos de cinco anos.

Xeograficamente dez localízanse en Madrid (sete na capital), outras dez en Cataluña (tres en Barcelona), catro en Andalucía, tres en Galicia, dous na comunidade valenciana e o País Vasco e unha en Aragón e en Murcia.