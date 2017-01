Tres detidos implicados no roubo en Cáceres de 16.000 camisas de marca transportadas cara a A Coruña

Axentes da Policía Nacional detiveron tres homes pola súa suposta participación na subtracción en Cáceres de 16.000 camisas dunha coñecida marca de moda, valoradas en 479.200 euros, que transportaban cara a A Coruña.

En concreto, un dos detidos é o condutor do camión que transportaba a mercadoría, ao que se lle imputou un delito de apropiación indebida e outro de simulación de delito, e os outros dous son traballadores dunha tenda de segunda man en Cáceres, aos a lles imputa un presunto delito de receptación.

A actuación comezou o pasado 11 de xaneiro, cando un camioneiro denunciou a subtracción da mercadoría que transportaba nun semirremolque pechado e precintado dende Marrocos a A Coruña, un roubo que, "presumiblemente, acontecera no polígono industrial El Prado da localidade de Mérida, onde tivo que parar durante varias horas a causa dunha avaría", segundo informa a Policía Nacional nunha nota de prensa.

Unha vez recibida a denuncia, os axentes policiais realizaron as xestións oportunas para o total esclarecemento dos feitos, e puideron verificar que o semirremolque "fora aberto en Cáceres, máis concretamente no polígono industrial La Mejostilla, e non en Mérida, como se manifestaba na denuncia".

Seguindo coa investigación, os axentes policiais comprobaron as gravacións das cámaras de seguridade do mencionado polígono, onde observaron como o 10 de xaneiro, sobre as 23,30 horas, "o camión que transportaba o semirremolque supostamente roubado estacionaba na rúa Ptolomeo e, deseguido, varias persoas, comezaban a descargar o material do camión ao interior dun local".

A partir do visionado da secuencia descrita, e tras identificar as persoas que tiñan alugado o local, pertencente a unha tenda de segunda man, o pasado día 12 de xaneiro procedeuse á detención de dous varóns, de 33 e 36 anos de idade, con antecedentes penais, como presuntos responsables dun delito de receptación.

Posteriormente, este pasado luns foi detido o condutor do camión, ao ter "indicios racionalmente bastantes" para entender que "participara necesariamente na subtracción das garantías que recibira para o seu transporte, imputándolle un delito de apropiación indebida e outro de simulación de delito".

As 16.000 garantías subtraídas, valoradas en 479.200 euros, foron recuperadas no local inspeccionado e entregadas aos seus lexítimos propietarios.