Os concursos de innovación da feira Abanca Cimag-GandAgro avaliarán 21 propostas

A II Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandaría, Abanca Cimag-GandAgro 2017, que se celebrará do 26 ao 28 de xaneiro na Feira Internacional de Galicia Abanca, recoñecerán a innovación no sector a través de dous concursos, no que avaliarán 21 propostas.

Por unha parte, celebrarase o Abanca GandAgro Innova 2017 e o Máquinas destacadas Cimag 2017, destinados a premiar "o último e máis eficiente en tecnoloxía para o sector primario", segundo informa a organización do evento.

A eles concorren 21 innovacións de 17 empresas presentes na área expositiva, dous delas estranxeiras, as cales son Agrokit Industrial, Cardelle Hidráulica, Rede de Concesionarios Claas de Galicia, Construcións Metálicas Alcay, Deltacinco, Electricidade Mario, Kunh Ibérica, Mayer Maschinenbaugesellschaft MBH-Siloking, Talleres Blanco y Oro, Apimac Soluciones-Eurogan, Areas Q-Bed Erimsa, Delagro S. Coop., Grupo Coren, Martínez Idi- Soluciones Ganaderas, Northern Dairy Equipment, Rosber e Sumicor-Suministros Coren.

En canto ao concurso Máquinas destacadas Cimag 2017, que premiará as innovacións tecnolóxicas en maquinaria que destaquen polos seus avances en deseño, prestacións e calidade de traballo, participan 12 propostas.

Entre elas atopa un enganche de tractor para remolques flotante/fixo, unha cargadora telescópica deseñada para o manexo de cargas no sector agrícola, un tractor con cabina panorámica e outro cun avanzado sistema intelixente de xestión de motor, unha trituradora para a limpeza de camiños forestais e marxes de estradas e un cargador accionado mediante baterías e motor eléctrico.

Tamén participarán un software de xestión para a alimentación do gando, unha suspensión con barras de torsión en segadora-acondicionadora, un incorporador de produto en máquina pulverizadora realizado con material flexible, un sistema de xestión automática en rotoempacadora de cámara fixa, un mesturador para a alimentación do gando e un remolque agrícola con caixa intercambiable.