A Comisión de Peticións da Eurocámara reclamou este mércores que se leve a cabo unha investigación "independente" con celeridade sobre o accidente ferroviario do Alvia en Angrois, que deixou 80 mortos e 140 feridos o 24 de xullo de 2013 en Santiago de Compostela.

"A Comisión (de Peticións) diríxese hoxe á Comisión e pide que esta investigación independente debe ser iniciada e realizada rapidamente coa supervisión da Comisión Europea", anunciou a presidenta da Comisión de Peticións da Eurocámara, a eurodeputada sueca liberal Cecilia Wikström, tras debater as denuncias das vítimas.

Wikström xustificou "a obriga" da Comisión Europea de garantir que haxa unha investigación "independente" despois de constatar que a propia Axencia Ferroviaria Europea deixou "claro" que a composición do equipo de investigación creado en España "non garantía a independencia da investigación" e non respondeu a "preguntas esenciais das causas na raíz" do accidente.

"O órgano de investigación (español) non cumpriu os requisitos de independencia estipulados no artigo 21 da directiva sobre seguridade ferroviaria e polo tanto a obriga de investigar os accidentes do artigo 19 non se cumpriu axeitadamente", esgrimiu a eurodeputada liberal.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)