O vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, anunciou a posta en marcha do "primeiro plan galego de conciliación e corresponsabilidade" que abranguerá o horizonte 2018-2020.

Rueda avanzou a posta en marcha desta medida durante a súa comparecencia no pleno deste martes, no que iniciou a rolda de comparecencias de conselleiros para avanzar as liñas xerais dos distintos departamentos da Xunta.

Na súa intervención, Rueda avanzou que, para a elaboración deste plan, espera contar coa colaboración de todos os actores "implicados" así como dos distintos grupos con presenza na Cámara galega.

