O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, manifestou que se este mércores non existe "un principio de acordo" entre a Marea Atlántica e o PSOE sobre o presuposto para este ano se abrirá o "camiño" cara á presentación dunha cuestión de confianza.

A preguntas dos xornalistas, tras asistir á presentación no reitorado coruñés dun novo proxecto de investigación, Ferreiro admitiu estar "un pouco decepcionado" polo posicionamento do PSOE nestas negociacións.

"Quedamos en que nos darían propostas concretas e preséntannos o seu programa electoral", expuxo o alcalde sobre o contido das reunións mantidas nos últimos días.

"A cidade segue esperando pola crise interna do PSOE", engadiu tamén ao atribuír parte do problema á situación xerada no grupo municipal socialista pola renuncia do seu voceiro, o concelleiro José Manuel Dapena, ao cargo, e que non se nomeara un substituto.

DESBLOQUEAR A NEGOCIACIÓN

De cara á reunión deste mércores, trasladou a súa confianza en que se desbloquee a situación. Non obstante, dixo que "se non hai principio de acordo, teremos que seguir outro camiño", apuntando á presentación dunha cuestión de confianza.

Ao respecto, sinalou que a postura de Marea Atlántica pasa por "non cometer o erro do ano pasado". "Esperar por unha negociación que ao final nunca se pechou", recalcou.

Sobre a cuestión de confianza, apuntou que "podería estar no pleno da semana que vén", aínda que condicionou a súa presentación ás negociacións destes días cos socialistas.