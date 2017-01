Alexandra Fernández recorda que a decisión sobre as portavocías de En Marea corresponde aos representantes electos

A deputada de En Marea no Congreso Alexandra Fernández fixo fincapé na que a decisión sobre as portavocías do partido instrumental lle corresponde aos "novos elixidos" para o Consello das Mareas -máximo órgano de decisión entre asembleas-.

Así se pronunciou este martes nunha rolda de prensa en Vigo, ao ser preguntada polos comicios internos de En Marea, os resultados provisionais da cal indican que a lista encabezada por Luís Villares, 'Máis Alá!' -que lle veta para compatibilizar o labor na Cámara e a do partido-, terá 21 postos no consello.

A candidatura vinculada a Anova, 'Somos Quen' e encabezada polo deputado autonómico Davide Rodríguez obtivo nove postos; e a relacionada con Cerna, 'Queremos participar' e liderada pola exdeputada Consuelo Martínez, cinco. Precisamente, esta lista presentou un recurso polos resultados ao considerar que lle corresponde un máis, en detrimento dos de Villares.

Así as cousas, acerca destas eleccións internas, Fernández remarcou que "está ben que haxa estes procesos para clarificar cáles son as sensibilidades que hai dentro de En Marea.

"Creo que o resultado é positivo, porque houbo bastante pluralidade e, a partir de agora, a traballar", sentenciou a deputada de En Marea.