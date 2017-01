A CIG cualificou de "continuistas cos recortes" os presupostos da Xunta para 2017 en materia de Educación, que cren que supoñen "outro golpe máis ao ensino público que "apuntala" o intento do PP por "desmantelala".

Este martes, o secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, analizou os presupostos do Goberno galego para este ano propostos para a Consellería de Educación, unhas contas nas que a central nacionalista ve un novo paso na dirección de "afondar na desigualdade social" e na exclusión do galego "como lingua vehicular".

"A Educación segue sin ser unha prioridade para o PP", criticou Louzao, quen puxo como exemplo diso que, dende a chegada de Alberto Núñez Feijóo á Xunta en 2009, o presuposto en ámbito educativo se reduciu "en 1.900 millóns de euros".

Así, continuou, a Consellería de Educación perdeu "peso" nas contas da Xunta respecto ao ano 2008, xa que pasou de supoñer "o 27 por cento" do total presupostado naquel ano "ao 21,3 por cento" deste ano.

Deste modo, ante uns presupostos que o propio Executivo galego cualificou como "expansivos", a CIG recordou que o diñeiro de Eduación "crece un 2,86 por cento polo 5,1" que sobe o presuposto total para 2017, que se atopa en trámite parlamentario.

MOBILIZACIÓNS

Un debate que vivirá un novo episodio no Pazo do Hórreo, precisamente, o mércores 25 de xaneiro; xornada para a que os principais sindicatos, entre eles a CIG, anunciaron mobilizacións ás portas da Cámara galega en "defensa" do sector público.

Así mesmo, Louzao avanzou que o sindicato nacionalista se sumará á folga convocada por organizacións estudantís para o próximo 16 de febreiro en protesta pola "Lomce, o 3 +2 e os recortes" en Educación.

AXUDAS AO ENSINO PRIVADO

Por outro lado, a CIG criticou o goberno do PP por dar prioridade "ás subvencións ao ensino privado", que crecen este ano "un 6 por cento" en total e nas axudas a centros concertados "en máis de 3 millóns de euros".

Así, continuou Louzao, en comparación cos presupostos da Xunta do ano 2001, as subvencións ao ensino privado creceron "un 69 por cento" ata alcanzar este ano os "273 millóns de euros".

FALTA DE PROFESORADO

A CIG tamén considera que as contas para 2017 seguen a liña dos últimos anos e "non recuperan" a perda de salario do profesorado. Louzao apuntou que os soldos "dos altos cargos" aumentan un 7 por cento, mentres que o do "resto" de empregados públicos o fai en "un 2,3".

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, anunciou en decembro durante a súa comparecencia na Comisión 3ª na Cámara galega para presentar os presupostos do seu departamento que estes reservan unha partida para a convocatoria dunha oferta pública de emprego en ensino "similar" á do pasado ano.

Non obstante, a CIG recordou que unha oferta de "109 prazas" de profesorado non abondará para "satisfacer as necesidades" de docentes que precisa a Educación pública galega, que, tan só o curso pasado, rexistrou "761 xubilacións" e dende o ano 2009 perdeu "3.000 profesores".

Ademais, segundo a central nacionalista, a carencia de persoal administrativo nos centros educativos fai que o profesorado teña que asumir estas funcións, ao que hai que sumar que nos últimos anos os seus salarios decreceron "de 24.000 a 32.000 euros".