O 112 xestionou un 10% máis de incidencias en 2016 e recibiu 36 avisos ao día por Vespa Velutina, un aumento do 183%

A Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia recibiu durante o pasado ano máis de 1.100.000 chamadas e xestionou 221.025 incidencias, un 9,6 por cento máis que o ano anterior. Entre a tipoloxía de atencións destacan as incidencias provocadas por animais, que se sitúan en segunda posición pola praga de Vespa Velutina, pola que o 112 recibiu unha media de 36 avisos confirmados ao día, un 183 por cento máis que hai un ano.

Así dérono a coñecer este martes o director xeral de Emerxencias, Luis Menor, e o responsable da Axega, Juan José Muñoz, que presentaron o balance de actividade do 112 relativo ao ano pasado.

Entre os datos máis destacados, Menor indicou que a central xestionou unhas 20.000 incidencias máis que o ano anterior, con case un 10 por cento de incremento, mentres que as chamadas subiron un 1,5%, o que fai ver o aumento na eficacia destas alertas.

De feito, o ratio chamadas/incidencias situouse o pasado ano no 20 por cento, moi por enriba da media do 12,47 por cento de 2012. Con estes datos, Luis Menor eloxiou a mellora da "eficiencia" do sistema, tanto polos protocolos de actuación coma grazas aos cidadáns, que "cada vez coñecen mellor o 112 e fan mellor uso" deste.

Como é habitual, as incidencias atendidas concentráronse principalmente nos meses de verán, unha cuestión "estable" en relación a outros anos, influenciada por aspectos como os incendios forestais, o incremento de poboación polo turismo e os sucesos en praias e piscinas.

POR TIPOS

Por tipo de asistencia, a primeira causa de intervención o pasado ano foi, unha vez máis, a solicitude de medios sanitarios, que abrangueron o 28 por cento das actuacións.

Non obstante, a novidade radica en que en 2016 a segunda tipoloxía de casos máis frecuente foron os derivados de incidencias relacionadas con animais, o 16 por cento do total, en boa medida pola influencia da Vespa Velutina.

Luis Menor explicou que o incremento desta praga, unido á coordinación entre o 112 e o 012 para a asistencia nestes casos, levou a incrementar de forma importante as chamadas rexistradas, sobre todo durante os meses de verán.

En total, o 112 tivo confirmados 13.054 avisos por Vespa Velutina, o que supón unha media de 36 alertas ao día e un 183% máis que o ano anterior.

Entre outras causas de chamada, en terceiro lugar sitúanse as incidencias relacionadas coa seguridade, agresións ou violencia de xénero (13%); seguidas dos operativos dos distintos corpos de emerxencias, as incidencias de circulación, obstáculos en estradas, verteduras ou derramo; e os accidentes en estradas ou laborais.

As provincias atlánticas -Pontevedra e A Coruña- agruparon case o 75 por cento das incidencias e os organismos máis mobilizados dende a central do 112 foron o 061, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil e os servizos municipais de emerxencias xunto cos GES.

CHAMADAS MALICIOSAS

Por outra banda, o responsable da Axega destacou o descenso rexistrado na cifra de chamadas maliciosas, aquelas que non teñen detrás un verdadeiro aviso de emerxencias ben porque son falsas alarmas (intencionadas ou non) ou ben porque proceden de 'reicidentes' que chaman habitualmente á central "para falar".

Juan José Muñoz indicou que este tipo de alertas foi diminuíndo nos últimos anos e, tras o descenso de máis do 20 por cento do ano 2015, o pasado ano volveron diminuír un 5% e situáronse por debaixo das 60.000, o que supón un "fito histórico".

Así mesmo, a enquisa de satisfacción dos usuarios, para a que se empregaron 300 enquisas válidas, apuntan a un grao de satisfacción do 94 por cento sobre 100. Ademais, o responsable da Axega apuntou que a páxina web recibiu preto de 600.000 visitas e 914.000 consultas.

CRECEN OS TEMPOS DE RESPOSTA

Na parte negativa, Juan José Muñoz informou de que os tempos de resposta na Central do 112 se incrementaron lixeiramente e se sitúan por enriba dos obxectivos da entidade, aínda que volveu vincular esta situación ao incremento de chamadas relacionadas coa Vespa Velutina, concentradas nos meses de verán.

Neste sentido, o tempo medio de resposta dende que soa a chamada ata que se descolga situouse en 2016 nos 5 segundos -e chegou no verán aos 8 segundos-, cifras por enriba dos 3,5 segundos de obxectivo.

Ademais, o tempo de xestión das incidencias situouse nos 31 segundos, catro por enriba dos 27 segundos de obxectivo.

O servizo de alertas en taxis, do que fan uso 1.074 profesionais en Galicia, abrangueu en 2016 un total de 84 incidencias, das que 10 foron probas, 71 falsas alarmas e tres alarmas reais de perigo por parte de taxistas.

Pola súa banda, o servizo de atención a persoas con minusvalidez auditiva ou da fala, que empregan 225 persoas na Comunidade, recibiu o pasado ano 58 chamadas (un 29 por cento máis), das que 15 eran emerxencias.

O 112 tomou parte durante 2016 en 168 simulacros e respondeu a 254 solicitudes de informe por parte de xulgados e forzas e corpos de seguridade do estado.

Finalmente, Juan José Muñoz destacou o incremento de usuarios da APP 'Alpify' para a geolocalización de persoas en situación de emerxencias en áreas illadas ou abertas. No pasado ano, o 112 xestionou 1.659 incidencias nas que se fixo uso desta aplicación.