A deputada de En Marea Alexandra Fernández, mostrou o seu desexo de que da II Asemblea Cidadá de Podemos, que terá lugar en Madrid os días 11 e 12 de febreiro, "saia o mellor" para o proxecto de Podemos, "e que contribúa tamén á confluencia en Galicia".

Así se pronunciou este martes nunha rolda de prensa en Vigo, onde descartou entrar a avaliar o debate aberto entre secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, e o líder do partido, Pablo Iglesias, e limitouse a trasladar o seu "respecto máximo" a este.

"Non podo facer unha valoración como En Marea porque é diversa e cada un terá a súa opinión; e non participando dentro de Podemos, pero si mantendo unha alianza fraterna co resto de compañeiros de Podemos, non me corresponde a min meterme nos debates internos desa organización", rematou.