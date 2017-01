O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, acudiu este martes a doar sangue a unha unidade móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Tecidos (Ados), onde chamou á colaboración cidadá neste ámbito e agradeceu a "gran solidariedade" daqueles que doan para "dar saúde aos galegos".

Antes de doar fronte ao edificio do Sergas en San Lázaro, o conselleiro apostou por non limitar as chamadas á solidariedade á situación das reservas, dado que todo o sangue, no seu conxunto, é "importantísima", "é algo que non se pode producir".

"É algo que depende da vontade e da grande xenerosidade da xente", dixo Almuíña, que agradeceu a súa colaboración ás persoas que doan para "dar saúde aos galegos".

En compañía do xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, o conselleiro recordou que se necesitan 500 doazóns de sangue diarias para permitir o axeitado desenvolvemento do labor asistencial dos centros hospitalarios galegos.

Ademais das unidades móbiles, Ados dispón de sete puntos fixos de atención permanente ao doador de sangue situados nas sete grandes cidades galegas.