Compromiso di que en Outes tamén hai unha comisión pola que se cobran axudas de custo como as investigadas en Valga

O grupo municipal de Compromiso por Outes denunciou que este municipio coruñés se dá unha situación "igual" á do Concello de Valga (Pontevedra), co cobramento de axudas de custo por asistir a unha reunións que, no caso do municipio pontevedrés, derivou nunha investigación pola que foron declarar o alcalde (PP) e seis edís populares da corporación, ademais de dous exconcelleiros doutros gobernos.

Así, o grupo municipal de Compromiso solicitou que se poñan a disposición desta formación todas as actas da Comisión xeral de coordinación de concelleiros-delegados, dende que existe, incluídas as actas de mandatos anteriores.

O seu voceiro, Manolo González, indicou que o pleno da corporación aprobou na súa sesión extraordinaria do 18 de xuño de 2015 a creación da mencionada comisión, da que "forman parte exclusivamente concelleiros do grupo municipal do PP".

Os asistentes, asegurou, perciben 90 euros en cada reunión, "aínda que sen estar formalmente establecido" e teñen unha periocidade semanal, malia o que "funciona de xeito pouco transparente, pois en ningún momento puxo a disposición dos integrantes do pleno as actas das súas reunións".

Manolo González indicou que Compromiso por Outes non ten previsto iniciar accións legais. "Non pretendemos xudicializar a política municipal en Outes", dixo, se ben matizou que estarán "atentos" para ver "como evoluciona" o caso do Concello de Valga, xa que "é practicamente idéntico ao de Outes", segundo as súas palabras.