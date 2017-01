Oito alcaldes da Área comparecerán contra o recurso da Xunta e defenden a continuidade do traballo metropolitano

A Xunta de Goberno da Área Metropolitana de Vigo abordou este martes nunha reunión a resposta ao recurso presentado pola Xunta ante o xulgado do contencioso administrativo contra a constitución do ente, e os alcaldes acordaron comparecer no proceso para defender a legalidade das súas actuacións e para rexeitar a suspensión preventiva de todas as accións adoptadas (solicitada polos letrados da administración autonómica).

Nunha rolda de prensa posterior á reunión, o alcalde de Vigo e presidente da Área, Abel Caballero, confirmou a personación dos 8 alcaldes que forman parte da Xunta de Goberno (é dicir, todos os rexedores agás os do PP) no proceso xudicial porque, incidiu, a presentación do recurso da Xunta é "unha indignidade, un abuso de autoridade e un intento de parar a Área Metropolitana".

O rexedor olívico constatou que os 8 alcaldes do ente están "indignados" co intento de Feijóo de bloquear este organismo e "roubar un mandato", cun recurso a resolución do cal pode alongarse ata as próximas eleccións municipais.

Ademais, Caballero recordou que el instou á Xunta a recorrer á vía contenciosa sobre a interpretación do convenio do transporte, non sobre a constitución da Área. "Pero o transporte non o recorren, porque iso non paraliza a Área, que é o que quere Feijóo, que lle ten pánico", aseverou.

O alcalde, que recoñeceu que o contencioso é unha "medida impropia dunha democracia" e que "produce unha dificultade enorme", avanzou que a Xunta de Goberno metropolitano seguirá adiante e, de feito, este martes se acordou crear cinco comisións de traballo para abordar as actuacións do ente en diferentes ámbitos.

"JUDICIALIZAR" A POLÍTICA

Pola súa banda, o alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, reprochou á Xunta que opte por "xudicializar" a política e trate os concellos como un "grupo de delincuentes", ao tempo que recordou que os municipios que traballan na Área Metropolitana representan máis do 80 por cento da súa poboación.

Na súa opinión, o recurso da Xunta é un "acto de irresponsabilidade" dunha administración que antepón os "intereses do seu partido", e subliñou que os concellos seguirán traballando no seo da Área porque "ninguén" lles pode prohibir chegar a acordos entre eles.

Na mesma liña, a alcaldesa do Porriño, Eva García, acusou directamente o PP de "instrumentalizar aos funcionarios" para "poñer en marcha a maquinaria" co fin de entorpecer o funcionamento da Área. "O que a Xunta fai é absolutamente inaceptable lle está dando unha patada á legalidade vixente", proclamou.

A rexedora porriñesa criticou, ademais, que Feijóo "xa sabía que non ía cumprir" cando estivo en Vigo o xullo pasado no acto formal con motivo da aprobación da lei da Área Metropolitana. "Era un acto electoral, unha impostura, e estao a demostrar", concluíu, e engadiu: "Dicímoslle á Xunta e a Feijóo que deixen de xogar dunha vez cos cidadáns da Área".