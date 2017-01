En Marea pide ao Goberno central avances para converter en urbana a entrada da AP-9 en Vigo

O Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentou unha proposición non de lei para o seu debate na Comisión de Fomento do Congreso, pola que reclama iniciar as xestións para converter en travesía urbana o tramo de entrada da AP-9 a Vigo, dende a Avenida de Bos Aires ata o centro da cidade.

A proposta foi presentada ante os medios este martes en Vigo pola deputada Alexandra Fernández, que recordou que esta petición, que foi formulada "anos atrás" e en novembro do pasado ano foi aprobada por unanimidade polo Concello de Vigo, suporía "grandes beneficios cunha obra que é de baixo custo".

En relación a iso, sinalou que o que a AP-9 penetre ata o centro da cidade olívica "ocasiona importantes problemas" no tráfico e no impacto acústico, que "nese tramo é moi superior ao recomendado e é un dos que afecta a un maior número de persoas", asegurou.

Así, remarcou que "é importante" que ese acceso "funcione como elemento integrado e vertebrador dentro da cidade" e permita "mellorar a habitabilidade dos barrios", para o que tamén reclamou que se elimine a peaxe no último tramo.

Con este obxectivo, propón que o Congreso inste a Fomento a abrir unha mesa de diálogo coa concesionaria (Audasa), a Xunta e o Concello de Vigo; ademais de levar a cabo as xestións necesarias para atender esta demanda que "redundaría na mellora da circulación e a habitabilidade dos veciños e rebaixaría a contaminación acústica e a conxestión de tráfico".

Co mesmo fin, En Marea dirixiu ao Congreso varias preguntas para saber qué disposición ten Fomento de atender a esta petición, se a considera "unha prioridade" para atallar a contaminación acústica na cidade, e se está disposto o Ministerio a abrir a mesa de diálogo.

BIBLIOTECA DO ESTADO

Por outro lado, Alexandra Fernández comunicou que En Marea rexistrou tamén outras preguntas acerca da paralización do proxecto de creación da Biblioteca Pública do Estado en Vigo, o cal foi anunciado en 2007 por o daquela ministro de Cultura e é "unha necesidade" para a cidade olívica.

Ante iso, cuestionou cál é a situación actual deste proxecto e se o Goberno garante a súa realización. Ademais, pregunta se sabe onde se situará, se dialogou co Concello sobre esta dotación cultural, cál sería a tramitación administrativa e a previsión temporal para a súa construción e se vai dotar de consignación presupostaria para este proxecto en 2017.