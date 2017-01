O vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, anunciou a posta en marcha do "primeiro plan galego de conciliación e corresponsabilidade" que abranguerá o horizonte 2018-2020.

Rueda avanzou a posta en marcha desta medida durante a súa comparecencia no pleno do Parlamento de Galicia deste martes, no que iniciou a rolda de comparecencias de conselleiros para avanzar as liñas xerais dos distintos departamentos da Xunta.

Na súa intervención, Rueda avanzou que, para a elaboración deste plan, espera contar coa colaboración de todos os actores "implicados" así como dos distintos grupos con presenza na Cámara galega, aos que lle pediu.

Nesta materia, o vicepresidente da Xunta mostrouse "satisfeito" pola implantación na educación da necesidade de facer "un esforzo especial" no ámbito educativo para promover valores de igualdade e de loita contra a violencia de xénero ao asegurar que "o primeiro plan galego de educación en igualdade" deixou "aberto" un camiño no que a Xunta vai insistir.

Así mesmo, explicou que, unha vez concluído o sexto plan de igualdade, o Goberno galego porá o marcha o sétimo, que programará accións ata o ano 2020. Con todo, recoñeceu que "hai problemáticas concretas" que necesitan actuacións puntuais" que a Xunta levará a cabo.

XUSTIZA

Por outra banda, en materia de Xustiza, Rueda destacou que "proximamente" rematarán as "grandes infraestruturas xudiciais" iniciadas, como a reconstrución de Fábrica de Tabacos da Coruña, o novo edificio xudicial de Pontevedra ou a reconversión de Hospital Xeral de Vigo. A iso, segundo indicou, engádense outras obras en partidos xudiciais onde son necesarias", ás que a Xunta destinará "3,2 millóns".

"Polo tanto, dende 2009 ata hoxe, este plan de infraestruturas xudiciais permitiu investir 100 millóns de euros, o dobre a todo o invertido dende que en 1995 Galicia asumiu por primeira vez as competencias en materia de Xustiza", manifestou.

Tras citar outras actuacións esta materia, como a implantación da nova oficina xudicial, Rueda destacou que, en materia de Interior, na presente lexislatura, o seu departamento continuará potenciando a presenza da Policía Adscrita á Comunidade Autónoma en Galicia, encargada de labores relativos a menores ou furtivismo. Así, asegurou que o reto é achegarse aos 500 efectivos.

No seu discurso sobre emerxencias, Rueda considerou necesario "definir" un modelo de xestión de parques comarcais. "Seguimos esperando a que se nos presente o documento clave de modalidade de xestión", manifestou en referencia ás deputacións provinciais, os documentos da cal achegados, segundo indicou, "non abortan os condicionantes" que a Xunta puxo dende o principio, como "o mantemento dos postos de traballo" e o "non incremento do gasto público".

ADMINISTRACIÓN LOCAL

No relativo á administración local, o vicepresidente da Xunta asegurou que o Goberno galego seguirá "incentivando as fusións" de concellos, apostando polo "carácter voluntario" destas e urxiu unha nova Lei de administración local de Galicia.

"Cando estea definido no novo modelo de financiamento o que lle corresponderá ás administracións locais, será o momento de modificar a Lei de administración local de Galicia", sinalou antes de considerar que "se todo iso se fai neste ano", se empezaría a traballar para que en "2018" puidese haber unha nova lei.

Na súa intervención, ademais, Alfonso Rueda deixou clara a aposta do Goberno galego por unha "administración transparente e responsable" e avanzou que o seu departamento seguirá traballando para que a Xunta "se máis accesible, dixital, transparente e respectuosa".

Por último, reclamou o apoio dos grupos da Cámara galega a unha "reivindicación fundamental para Galicia", como é o traspaso da AP-9, e avanzou que o Executivo autonómico "seguirá facendo reclamacións" para "ir conseguindo traspasos".

POSTURA DOS GRUPOS

Trala comparecencia de Rueda, o primeiro en intervir foi o deputado do BNG Luís Bará, quen censurou o discurso "catequista e buenista" do vicepresidente, ao que afeou a súa "pretendida oferta de diálogo, cooperación e consenso" que contrasta cos "feitos" levados a cabo tanto polo PPdeG coma polo Goberno da Xunta.

"Poucos anuncios, poucos retos e bastante autobombo e autocompracencia", criticou o parlamentario nacionalista, que criticou, por exemplo, que a Rueda fale das previsións de inversión en materia de Xustiza, pero obvie "a situación de atoamento e colapso" que vive esta administración e que "deriva nunha imaxe moi negativa".

Tras iso, acusou a Rueda de levar a cabo "unha estratexia de confrontación" coas cidades coas súas políticas en administración local, como co Concello de Vigo, con quen se atopa inmerso nunha "pelexa absurda" que "non vai a ningún lado".

Ademais, tamén criticou o "fracaso estrepitoso" das políticas de igualdade da Xunta, un feito ao que fixo unha especial referencia o parlamentario do PSdeG Juan Manuel Díaz Villoslada, quen censurou que a Xunta destine ás políticas de conciliación "os mesmos presupostos que en 2016". "O compromiso esixe non solo sensibilidade senón recursos que sempre son insuficientes", manifestou o deputado socialista.

Neste punto, tamén cualificou de "insuficiente" o incremento do que se dotan os programas de atención as vítimas de violencia machista e pediu á Xunta a posta en marcha de máis políticas de impulso da igualdade na educación, o fin das axudas aos colexios que segregan por sexos ou o reforzo das políticas contra trátaa e a prostitución.

"Pensamos que ten que dar un xiro de 180 graos nas súas políticas para que este novo mandato dea realmente resposta ás necesidades de Galicia", sinalou Juan Manuel Díaz Villoslada.

EN MAREA E PPDEG

Pola súa banda, a encargada de dar a réplica a Rueda por En Marea foi a deputada Carmen Santos, quen criticou que o vicepresidente acuda á Cámara galega "coa mesma liturxia" dos últimos anos. "Veñen a presentar promesas que saben de antemán que non van cumprir", denunciou.

Neste sentido, tamén criticou as "contradicións" do tamén conselleiro de Presidencia, ao que afeou que fale de "transaprencia" cando a Xunta aínda non facilitou á Cámara "os documentos sobre o narcotraficante Marcial Dorado" ou a "documentación que o PPdeG negaba das caixas".

"Tamén é moi difícil que falen de igual cando nas súas filas seguen mantendo a Baltar", manifestou en referencia ao presidente da Deputación de Ourense, ao que acusou de "facer entrevistas laborais polos cuartos dos hoteis".

Por último, a parlamentaria do PPdeG Paula Prado cargou fortemente contra a oposición no seu discurso ao asegurar que "todos os grupos están inhabilitados" para falar de igualdade cando "están a pechar" o Centro de Información á Muller (CIM) de Ponte Caldelas (Pontevedra).

Fronte a iso, puxo en valor a intervención "absolutamente transparente" de Rueda, na que definiu "cal vai ser o seu plan de traballo para os próximos catro anos". "Valoramos que ofrecese consenso e actitude de diálogo", manifestou.