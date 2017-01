Slayer actuará o 4 de xuño na Coruña

Slayer xa tiña presenza confirmada o 31 de maio no festival Primavera Sound de Barcelona, pero agora a promotora Rock n Rock anuncia dous concertos máis de Slayer no noso país para o próximo mes de xuño.

As novas datas serán o 2 de xuño en La Riviera madrileña e o día 4 do mesmo mes en El Pelícano da Coruña. As entradas para estas dúas citas estarán á venda dende o próximo venres 27 de xaneiro a través de Ticketmaster e en www.rocknrock.com.

Tras o éxito da xira de presentación do disco Repentless no 2015, que pasou por Bilbao, A Coruña, Madrid e Barcelona, así como a súa actuación no Rock Fest Bcn 2016, o grupo volve para un total de tres recitais en 2017 en España.