A Fiscalía de Pontevedra pide 11 anos de cárcere para un home acusado de abusar sexualmente dun menor

A Sección Segunda da Audiencia provincial de Pontevedra celebrou este martes a primeira sesión do xuízo, a porta pechada por supostos abusos sexuais a un menor. A Fiscalía pide 11 anos de cárcere para o acusado de abusar sexualmente da vítima que, no momento dos feitos, tiña menos de trece anos.

O acusado é un amigo da familia e dun amigo deste. O menor xa se enfrontou a tres xuízos por estes feitos e o deste martes é o último.

Despois de ser condenado en 2012 a seis anos de prisión un dos adultos que abusou sexualmente del, a Audiencia xulga agora un segundo home que tamén participaría deses feitos, polo que a Fiscalía pide para el unha condena de once anos e catro meses de prisión.

Tamén solicita que se lle impoña ao acusado a prohibición de aproximarse a menos de 200 metros do menor durante dez anos e que lle aboe unha indemnización de 20.000 euros. A causa procede do Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra.

ABUSOS REITERADOS

No escrito de acusación, o fiscal asegura que os abusos sexuais reiterados que sufriu o menor se prolongaron entre mediados do ano 2010 e setembro de 2011. O neno, segundo se demostrou no seu día, sufriu abusos por parte dun home que era amigo da familia.

Durante esa mesma tempada, ese home presentou o menor a un amigo -o procesado nesta causa- que, segundo o Ministerio Fiscal, comezou a participar dos abusos sexuais ao neno.

Ambos os dous homes reuníanse no domicilio dun deles e, entre os dous, espían o menor e abusaban sexualmente del, segundo o relato que fai o fiscal, ata que a nai do neno se decatou do que sucedía e presentou unha denuncia.

Segundo explicaron fontes próximas á causa, durante a vista deste martes o menor ratificouse nas súas acusacións, mentres que o acusado sostivo a súa inocencia.

A nai do neno comentou, antes do inicio da primeira sesión do xuízo, que está "esperanzada" con que este "inferno" está próximo ao seu fin.