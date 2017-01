A familia dunha anciá das Nogais esixe recuperar os 8.550 euros por desprazamentos a Ferrol por un tratamento

A familia da anciá das Nogais (Lugo) que aboou 8.550 euros para recibir un tratamento en Ferrol en cama hiperbárica tras sufrir un cancro de mama esixe a devolución íntegra da cantidade, e non solo os 0,12 euros por quilómetro que o Sergas se ofrece a sufragar.

Ante a negativa do Sergas a reembolsar os 8.550 euros, a familia presentou un recurso potestativo de resposición o pasado venres ante a Área de Xestión Clínica, fundamentado no estado de saúde da muller e apoiado en que despois do tratamento estivo ingresada dúas veces máis.

A filla da paciente, Teresa Rodríguez, avanzou que, en caso de obter de novo unha resposta negativa, iniciarán os procedementos oportunos pola vía xudicial.

O Sergas alega que a muller non reunía os requisitos para desprazarse en ambulancia a Ferrol, malia que vivía nas Nogais e non podía sentar, segundo relata a súa filla. De feito, tiña que utilizar calmantes para aguantar as viaxes a Ferrol, ida e volta, durante 45 días.

Rodríguez admitiu que o Sergas ofrece os 0,12 céntimos por quilómetro que aboa por desprazamentos médicos, se ben lle parece "de xustiza" que á súa nai lle devolvan a cantidade "íntegra" porque tiña que ser trasladada en ambulancia.