Ourense aposta polo botánico de Montealegre para sumarse á Ruta galega da Camelia

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, apostou por integrar a Ourense na Ruta galega da Camelia durante a presentación, este martes, da primeira Exposición Internacional de Camelias. A cita será no parque botánico de Montealegre os días 4 e 5 de febreiro.

As instalacións de Montealegre acollerán case unha trintena de expositores chegados de toda Galicia, Asturias e o Norte de Portugal, que darán a coñecer case mil variedades desta flor con diferentes formas, cores e olores.

Ademais da mostra, os interesados poderán participar en dous talleres para coñecer diversos aspectos desta planta e recibir información sobre o seu coidado. Serán o sábado catro, entre 16,00 e 17,00 horas; e o domingo cinco de febreiro, de 11,00 a 13,00 horas.

Durante a presentación do evento o alcalde da cidade recordou que en Montealegre existen xa doce especies diferentes de camelias e que "o propósito" do Concello é "crear unha área concreta" coa intención de que a cidade "se poida inscribir na ruta turística das camelias de Galicia.

Para o edil, a primeira exposición internacional desta planta en Ourense servirá "para sementar" antes de "poder recoller os froitos" dese novo turismo que visita actualmente as Rías Baixas e as provincias de Pontevedra e Coruña atraído por destinos verdes e xardíns singulares.

O alcalde agradeceu a colaboración da Asociación Ibérica da Camelia, organizadora deste evento, polo seu "esforzo e traballo constante" a favor da divulgación desta "flor tan nosa".

Tamén animou aos ourensanos a acudir á exposición, aberta dende as 12,00 horas do sábado ata as 18,00 horas do domingo, para "coñecer os segredos e os mellores coidados para que as camelias de Ourense luzan como nunca".

Pola súa banda, Fernando Vila, presidente honorífico da Asociación Ibérica da Camelia, apostou por "encher Ourense de camelias" e porque esta cita botánica "anime" tanto á administración coma aos particulares a plantar camelias nos seus xardíns.

Para José María Mouta, presidente da Asociación Ibérica da Camelia, a exposición servirá como "punto de partida" para que Ourense "ao igual que o resto de Galicia" súmese á paixón por esta planta.