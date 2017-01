Ourense reivindica a súa vinculación emocional e biográfica con Carlos Casares a través dunha ruta vagabunda

Ourense contará cunha ruta vagabunda dedicada ao escritor Carlos Casares, protagonista do Día das Letras Galegas 2017, como homenaxe á intensa "vinculación emocional e biográfica" do autor galego coa cidade das Burgas.

Así o sinalou este martes o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, durante a presentación desta iniciativa do profesor Afonso Vázquez Monxardín, que contou co respaldo do Concello e de Cultura da Xunta de Galicia.

Esta ruta cultural polas rúas de Ourense constará de 20 placas de cerámica que percorren a vida e obra do escritor ourensano, con textos escritos polo propio Casares e ofrece un percorrido de aproximadamente dous quilómetros.

Dous das placas estarán fóra da capital, unha en Castro de Beiro (a nove quilómetros) onde pasou os veráns da súa infancia, e outra no Seminario Menor (a 2,5 quilómetros da cidade) onde estudou de neno.

"Moita da obra de Casares refírese a Ourense. De aí xurdiu a idea", sinalou durante a presentación desta iniciativa o seu responsable, o profesor Afonso Vázquez Monxardín.

Pero ademais, Monxardín reivindicou a oportunidade de converter á cidade nun "destino turístico como cidade literaria" con esta iniciativa e á ruta que xa existe e percorre os escenarios do libro 'A Esmorga', de Eduardo Blanco Amor.

As placas estarán situadas en 13 fachadas de edificios vinculados á biografía de Casares, como a súa casa natal ou o café no que mantivo faladoiros con personaxes como Risco.

Seis das placas colocaranse sobre soportes propios e unha no interior do Liceo Recreo Ourensano, "a súa segunda casa" tal e como o definiu o seu irmán e presidente da Fundación Casares, Xabier Casares.

O PRIMEIRO DE MOITAS HOMENAXES

O secretario xeral de Cultura reivindicou que este proxecto é "a primeira das múltiples actividades" que aparecerán ao longo do ano 2017 con motivo do "ano Casares" e o seu protagonismo como homenaxeado no Día das Letras Galegas.

Lorenzo reivindicou esta homenaxe como reflexo da "vinculación emocional e biográfica" da cidade e a provincia co autor de 'Vento Ferido'.

Pola súa banda, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, considerou que con esta iniciativa a cidade "rende homenaxe" ao autor, fillo predilecto dende o ano 2003, e o "eleva ao universo literario de Lamas Carvajal, Outeiro Pedraio, Risco, Blanco Amor ou Valente".

Está previsto que a instalación das placas se realice de forma inmediata. Así o destacou Afonso Vázquez Monxardín, que tamén confirmou que o primeiro percorrido oficial por esta ruta será o 18 de febreiro e estará protagonizado por "máis de 100 profesores".

Ademais da instalación das placas esta iniciativa tamén conta coa edición de 2.500 folletos, de 24 páxinas, que recollen toda a información dos carteis instalados na rúa. Esta información tamén se publicará nas webs do Concello e da Concellaría de Cultura.