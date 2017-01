Angrois.- As vítimas pedirán o mércores á Axencia Ferroviaria Europea que se ofreza para testificar ante o xuíz

As vítimas do accidente do tren Alvia acontecido en Angrois en xullo de 2013 pedirán este mércores á Axencia Ferroviaria Europea (ERA nas súas siglas en inglés) que se ofreza para testificar ante o xuíz instrutor do caso do tren sinistrado, despois de que este órgano da Unión Europea defendera a falta de rigor e independencia da investigación levada a cabo en España.

"Queremos un acordo para que a ERA compareza no xuízo de Angrois e un acordo para que se abra unha nova investigación", avanzou en declaracións á prensa en Bruxelas a voceiro do BNG Ana Miranda, que acompañou aos representantes das vítimas á capital europea.

A plataforma de afectados do Alvia a Santiago de Compostela recibiu este mesmo mércores o respaldo da comisión de Peticións do Parlamento Europeo, que, tras escoitar os seus representantes, instou á Comisión Europea a interceder para forzar a España a realizar unha nova investigación.

Na súa intervención ante os eurodeputados, as vítimas insistiron na necesidade de contar co respaldo das institucións europeas para premer o Goberno de Mariano Rajoy a permitir unha comisión de investigación "técnica e independente" e outra parlamentaria, que permita aclarar os feitos e resarcir as vítimas.

"Confiamos en Europa. É unha desgracia dicir isto, pero confiamos pouco no noso país", declarou á prensa antes de comparecer ante os eurodeputados unha das vítimas, Teresa Gómez-Limón.

Na mesma liña, o presidente da asociación de vítimas do Alvia, Jesús Domínguez, lamentou que o cambio de Goberno e de titular á fronte do Ministro de Fomento non se traducira en cambios respecto ás esixencias dos afectados.

"Sempre é o mesmo mantra. O que din é que está coas vítimas e que temos o seu apoio, pero non queremos o seu apoio, o que queremos é unha comisión de investigación técnica independente e outra parlamentaria que depuren responsabilidades. O demais é un brinde ao sol", resumiu Domínguez.

NOVA INVESTIGACIÓN

Tras escoitar os representantes das vítimas, da Comisión Europea e da ERA, a presidenta da eurocomisión de Peticións, a liberal sueca Cecilia Wikström, concluíu que hai evidencias de que non foi un órgano independente quen realizou a investigación, malia ser un requisito da normativa comunitaria en materia de seguridade ferroviaria.

Por iso comprometeuse coa plataforma de vítimas a manter o contacto e seguir traballando con Bruxelas, co obxectivo de que se leve a cabo unha nova investigación.

Unha posición que foi avalada por todos os eurodeputados intervintes, a excepción do PP, que defendeu a actuación do Goberno e a calidade da investigación levada a cabo.

Tras escoitar o posicionamento dos eurodeputados, as vítimas aplaudiron o respaldo da institución e confiaron en que iso force a Comisión Europea a exercer "presión" sobre o Goberno español para que actúe en consecuencia "o antes posible".

"A Comisión explicounos que legalmente non pode abrir unha investigación, pero si presionar, e esperamos que cumpra a súa palabra", declarou á prensa Domínguez, ao termo da sesión.