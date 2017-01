Estrella Galicia lanza SON Tickets, a súa propia taquilla dixital de concertos

Estrella Galicia estrea unha nova plataforma de ticketing online, SON Tickets. Trátase dun punto de venda dispoñible os sete días da semana (as 24 horas) onde estarán dispoñibles as entradas para todas as actuacións que se enmarcan nos distintos Ciclos de SON Estrella Galicia, que este ano celebra os seus VIII edición con máis de 150 concertos en 20 salas de 16 cidades diferentes.

Esta nova plataforma chega ao mercado co fin de mellorar o acceso á música independente, converténdose nunha comunidade para afeccionados a este xénero.

A través desta ferramenta a marca persegue encher todas as salas que acollen os seus Ciclos, dar máis visibilidade ás bandas, incrementar o número de 'sold outs' e establecer unha relación máis próxima co público que acode aos concertos, atendendo ás súas peticións.

Como promoción de lanzamento, as primeiras entradas que se vendan a través desta nova páxina web recibirán de regalo artigos de merchandising así como experiencias e descontos para futuros concertos do Ciclo SON Estrela Galicia. Ademais dos descontos e promocións permanentes aos usuarios rexistrados, na páxina web activaranse ofertas 'last minute', promocións en datas sinaladas ou bonos de concertos, entre outras vantaxes.

A plataforma ofrece unha navegación sinxela, rápida e intuitiva e está dispoñible tanto en español coma en inglés, adaptándose ao estilo de vida do comprador e ao dispositivo co que navega. Ademais, Para aumentar a difusión, a través dun iFrame, as salas, festivais e mesmo os propios artistas poderán colgar nos seus webs ou redes sociais cada un dos concertos que se ofertan en SON Tickets.