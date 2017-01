As estreas de Voadora, Talía Teatro e Excéntricas, entre os 300 espectáculos da Rede Galega de Teatros ata xuño

A Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA) presentou o seu programa para o primeiro semestre do ano, no que ofrecerá un total de 321 funcións e espectáculos en 43 escenarios de 39 municipios da Comunidade. Os espectáculos correrán a cargo de 109 compañías, das que un 90 por cento son galegas.

Na presentación, o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, destacou a "positiva recuperación dos espectáculos de gran formato" e a "liña ascendente" en inversión, funcións e número de compañías da rede.

Neste sentido, o director de Agadic resaltou que catro das producións con maior percorrido deste ciclo pertencen a este formato e que tres delas -'A cabeza de dragón', de Producións Teatráis Excéntricas; 'Soño dunha noite de verán', de Voadora; 'Ubú Rei', de Talía Teatro- serán estreas absolutas.

De feito, Sutil destacou que cada vez son máis as compañías que elixen esta rede para as súas estreas, o que converte a RGTA nunha "peza básica no avance das industrias culturais galegas".

INCORPORACIÓN DE MÁIS CONCELLOS

Pola súa banda, a presidenta da asociación Escena Galega, Belén Pichel, aínda que "celebra" a melloría cre que "non é suficiente". Para ela, débese traballar en que haxa maior número de representacións por compañía e en que se adhiran máis espazos.

Sobre este tema, Sutil recordou que a rede "é aberta", polos espazos pódense unir "cando queiran", e recordou que "nestes últimos anos moitos concellos que deixaron de estar no seu momento se volveron incorporar á rede".

Este circuíto de espectáculos está cofinanciado pola Xunta, a través de Agadic, os concellos e as compañías de artistas. Neste primeiro período de 2017 contan cun presuposto de 922.000 euros.