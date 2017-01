O temporal vaise, pero este mércores chega unha fronte polo oeste e deixará chuvias en toda España

O temporal que afectou os últimos días e a semana pasada ao Mediterráneo se desfai pero este mércores aínda seguirán as precipitacións e algunhas tormentas no leste peninsular e Baleares, mentres que unha nova fronte se achegará polo oeste do país e progresivamente irase estendendo a toda a Península, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

A voceiro da Aemet, Ana Casals, explicou a Europa Press que este mércores se descolgará unha baixa en altura que afectará a Cataluña, Baleares e de forma máis débil e illada á Comunidade Valenciana.

Así, precisou que estas precipitacións serán de neve en cotas relativamente baixas, xa que este mércores a cota se situará entre 0 e 600 metros ao principio do día e subirá ata 200 a 600 metros no nordés. Na Comunidade Valenciana nevará nunha cota de 500 a 900 metros e de 900 a 1.200 metros en Baleares polo que volverán ter neve na serra da Tramontana e en Xirona.

En Galicia e Extremadura estará nubrado ao principio e despois irá entrando unha fronte, polo que sinalou que ao final do día a nebulosidade se estenderá e podería chover no oeste de Galicia e respecto a Canarias, prevé intervalos nubrados e non descarta chuvias nas illas de maior relevo. No resto haberá ceos pouco nubrados e intervalos nubrados no cantábrico oriental e alto Ebro.

Sobre as temperaturas, a voceiro indicou que descenderán no terzo nordés peninsular, haberá xeadas na maior parte do interior da Península, salvo no sueste, onde tamén hai algunhas zonas altas nas que tamén pode xear. Tamén poderá haber xeadas no puntos do cuadrante sueste. "As máis intensas produciranse na metade norte e poderán ser fortes en Pireneos, na cordilleira cantábrica e no sistema Ibérico", comentou.

En canto ao xoves, a voceiro indicou que a fronte que empezara a entrar polo oeste xa "afectará a bastantes zonas". Por un lado, en Cataluña e Baleares seguirán aínda con ceos nubrados e posibles precipitacións, sobre todo en Xirona de madrugada.

A fronte irá desprazándose dende o oeste cara ao interior da Península e o ceo estará moi nubrado ou cubertos e con chuvias e serán máis abundantes no noroeste. Serán localmente persistentes no oeste de Galicia e oeste do Sistema Central, no norte de Extremadura. "Canto máis ao leste haberá menos precipitacións", comentou a voceiro que en Canarias prognosticou unha xornada típica con ceos pouco nubrados en Lanzarote e Fuerteventura e con intervalos nubrados nas de maior relevo.

Respecto á cota de neve, indicou que seguirá baixa en Cataluña, de 300 a 600 metros pero subirá "rapidamente", mentres no centro e norte da Península se situará entre 900 e 1.200 metros e no sur, nevará a partir da cota 1.200 a 1.500 metros.

Casals agregou que non solo afectará ao oeste da Península senón que se irá desprazando cara ao leste de modo que pode nevar en Serra Nevada e nalgunha zona máis ampla, porque a cota estará entre 1.200 e 1.500. é dicir, que tamén afectará ao sueste.

Con esta situación, as temperaturas diúrnas descenderán de dous a tres graos centígrados na meseta norte e ascenderán "bastante" no Cantábrico oriental, sobre todo no leste de Asturias, poderían ascender de 4 a 5 graos centígrados, tamén no Pireneo navarro, Xirona e Baleares. En Canarias subirán 1 ou 2 graos centígrados.

Tamén descenderán as nocturnas, especialmente no oeste da Península, onde está cuberto de nubes e apuntou que ese día non esperan xeadas no cuadrante sueste e nalgunhas zonas de Salamanca e de Galicia. Non obstante, si seguirán as xeadas na meseta norte e no interior este da Península e poden ser fortes en Pireneos, onde poden chegar a -10 ou -15 centígrados. Ese día, dixo que os ventos soprarán moderados.

De cara ao venres, a voceiro espera que a fronte afecte a toda a Península e Baleares, que terán ceos nubrados ou cubertos e precipitacións xeneralizadas que poderán ir acompañadas ocasionalmente de tormenta "en calquera sitio" pero onde serán máis intensas será no oeste de Galicia, centro, sur e nordés da Península.

As precipitacións serán localmente fortes ou persistentes no norte de Aragón e de Cataluña, na área do Estreito e no norte de Alborán.

Casals indicou que as precipitacións poderán ser en forma de neve en moitas zonas da metade norte peninsular, incluída a meseta e nas serras do sueste peninsular e que serán menos probables nos litorais de Almería, Murcia e Alicante. En Canarias pode haber precipitacións nas illas occidentais.

Respecto á cota de neve o venres, puntualizou que se situará entre 800 a 1.200 metros na metade norte polo que advertiu de que as precipitacións caerán en forma sólida en moitos puntos da metade setentrional da Península, mentres que nevará no sur e Levante a partir de 1.200 a 1.500 metros de altura.

As mínimas ascenderán "en tódalas partes" pero "seguirán as xeadas", aínda que non serán tan intensas, nas zonas máis altas da meseta norte, todas as cordilleiras da metade norte, sistema central, ibérico e nalgunhas zonas de montaña da metade sur peninsular.

Xa o sábado, segundo a voceiro, seguirá chovendo en Galicia, a cordilleira cantábrica occidental, o noroeste de Castilla e León onde espera que estea moi nubrado ou cuberto e con chuvias. No resto da meseta norte e no sistema central haberá precipitacións pero serán máis débiles, mentres no norte de Cataluña e de Baleares volverán os ceos nubrados ou con precipitacións, pero tenderán a remitir. Onde non choverá será no resto da área mediterránea.

Casals expuxo tamén que o sábado subirán as temperaturas en Galicia, Extremadura, Cataluña e que haberá xeadas débiles nas serras do sueste e na metade norte e serán algo máis intensas en zonas altas, pero non tan fortes como os días anteriores.

Por último, sobre o domingo confía en que o escenario "máis probable" é que a fronte marche polo leste pero que outra fronte intenatará entrar polo oeste da Península.

"Vemos que agora parece que empezan a vir máis frontes polo oeste", adiantou Casals que prevé que o domingo entrará outra fronte polo oeste que deixará precipitacións abundantes en Galicia, Portugal, Castilla e León, Castilla-La Mancha, Extremadura e case toda a Península menos no sur, no extremo nordés e en Baleares.