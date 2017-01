A Marea de Vigo reiterou que "a actitude do PP de bloqueo" á Área Metropolitana de Vigo "non está a facilitar a resolución do problema", que resumiu a un problema de interpretación sobre o transporte; mentres que o Partido Popular apuntou que é o alcalde, Abel Caballero, o que "en 5 minutos pode rematar con todo isto".

Nunha rolda de prensa o mesmo día en que se celebrou unha xunta de goberno do ente supramunicipal, o voceiro da Marea de Vigo, Rubén Pérez, insistiu en que o conflito sobre a Área "podería ser perfectamente resolto nun pleno do propio ente".

Neste marco, aínda que recordou que o recurso que presentou a Xunta "foi demandado polo propio alcalde e algunha forza política" para tratar de achar unha solución, o grupo municipal considerou que abrir este procedemento implica "dous factores perigosos".

Por un lado, que se dilate no tempo a resolución xudicial; e por outro, perder dous anos nos que cree que habería que traballar para modificar o prego da concesión do transporte urbano "para adaptalo ao metropolitano", posto que dentro dese tempo conclúe a actual concesión a Vitrasa.

"Se está en situación de limbo xurídico podemos cometer o erro de prorrogar a concesión sen modificar o que ten que ser o transporte urbano", mantivo, antes de apuntar que isto podería "ser un perigo para a Área Metropolitano, o transporte e os custos que habería que satisfacer".

XUNTA "BALEIRA DE CONTIDOS"

Pola súa banda, a voceira popular, Elena Muñoz, censurou que a pesar de que o ente está "constituído sen cumprir os requisitos legais" se convocara unha xunta de área este martes, a cal, dixo que está "absolutamente baleira de contidos". "Soamente a quere para facerse a foto e ter un novo marco para facer unhas declaracións", dixo en referencia ao alcalde.

"O PP cre que outro Área Metropolitana é posible", remarcou, antes de insistir en que é necesario que se incorpore o transporte urbano ao metropolitano porque "aí si que -haberá- un bo servizo que ofrecer aos cidadáns para que vexan cáles son os beneficios".

"Esperemos que reflexione, que se deixe de facer representacións, que desbloquee a Área", finalizou.