A Amtega, o Clúster Audiovisual e o Clúster TIC buscan situar a Galicia no sector de contidos dixitais

Máis de 360 persoas asistirán este martes e mércores aos relatorios e paneis do evento Dico Summit 2017, o primeiro foro internacional sobre contidos dixitais que se celebra en Galicia e que arrancou na Cidade da Cultura.

A directora da Amtega, Mar Pereira, o presidente do Clúster Audiovisual, Jorge Alora, e o presidente do Clúster TIC, Antonio Rodríguez del Corral, recordaron que esta cita é a primeira das actuacións do Programa Viraxe TIC, subscrito polas tres entidades o pasado mes de xullo para impulsar o sector dos contidos dixitais na Comunidade.

A máxima responsable da política tecnolóxica da Xunta recordou que o hipersector TIC galego se concentra máis de 3.200 empresas, dá emprego a preto de 20.000 persoas e achega o 2,3% do PIB.

O presidente do Clúster Audiovisual destacou que o contido en vídeo é o contido dixital que máis tráfico xera en españa e o que máis crecerá ata 2020, só superado polo xogo online. Alora apuntou tamén que as novas plataformas dixitais achegan novas formas de distribución e, polo tanto, novas formas de amortizar as producións.

Finalmente, o presidente do Clúster TIC indicou que, para aproveitar as posibilidades que ofrece o sector dos contidos dixitais, é necesario "pasar do técnico o creativo".