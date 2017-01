En Marea, PSdeG e BNG volveron denunciar o "colapso" das urxencias hospitalarias do Servizo Galego de Saúde que, aínda que "coincide co pico da gripe", ven consecuencia dun problema "global" na sanidade galega. Fronte a iso, o PPdeG insistiu en que tanto os medios como o persoal existente nos hospitais públicos galegos "son os axeitados".

O debate tivo lugar este martes durante o pleno do Parlamento de Galicia, no que a deputada de En Marea Eva Solla defendeu unha moción a través da que pedía abrir as camas que "permanecen pechadas" no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), "dotar de telemetría un número suficiente de camas" no servizo de cardioloxía" ou "incrementar o persoal" de urxencias.

A moción, que contaba cunha emenda do BNG, foi rexeitada cos votos do PPdeG, o deputado Aurelio Núñez do cal criticou que a "opinión da oposición" sexa sempre "que a situación da sanidade pública é catastrófica". En contraposición, sinalou que "o persoal é adecuado" e que "se tomaron as medidas para cubrir as baixas" de forma que, "mesmo no período de Nadal" todas "estaban cubertas".

Todo iso despois de que Eva Solla asegurase que as "saturacións cada vez son máis frecuentes, máis constantes e máis habituais". "Isto sucede porque o problema non se está a abordar e, como a maior parte dos problemas, cando non se abordan, se converten nunha bóla de neve", advertiu.

Unha opinión coa que coincidiu a parlamentaria do BNG Montse Prado, quen considerou que o caso de "colapso" do CHUO "non é alleo á situación da sanidade pública galega". Tras iso, defendeu, a través da súa emenda que foi aceptada por En Marea, instar á xerencia deste Complexo a dialogar cos traballadores.

Pola súa banda, o deputado socialista Julio Torrado tamén lamentou que exista "un problema estrutural" no Sergas que "dura demasiado". "Temos un problema estrutural da sanidade que se pode resolver, que se pode solucionar con algunhas modificacións", incidiu.