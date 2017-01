A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) denunciou que Galicia "non esta preparada para afrontar os novos retos da denominada Xustiza Dixital", xa que os órganos xudiciais da Comunidade funcionan con sistemas operativos "antidiluvianos" e "obsoletos" e os equipos informáticos, moitos deles "con máis de sete anos de antigüidade", dan "continuados fallos polo seu uso intensivo en destinos anteriores, ao ser de segunda man".

Ademais, a central sindical apuntou que os órganos xudiciais galegos "demandan a dotación de máis equipos multifunción para escanear toda a documentación que obrigatoriamente deben integrar dentro do sistema de xestión procesual Minerva". "É habitual que varios compañeiros do mesmo órgano xudicial se vexan obrigados a utilizar o único equipo dispoñible nas dependencias, ao mesmo tempo que outros profesionais, avogados ou procuradores, se unen á cola de uso correspondente", criticaron.

A xuízo de CSIF, "deberían estar xa en marcha as probas dun novo programa do Ministerio que sexa compatible e permita a interoperabilidade entre os diferentes ámbitos da Xustiza", xa que na actualidade, "deixando a un lado a exasperante lentitude dos programas", nas cidades que se implantou o expediente electrónico, "nin un só día funcionaron correctamente todas as aplicacións á vez".

"En moitos casos tamén se formulan problemas nas aplicacións, ben sexa pola renovación dos servidores, actualizacións dos sistemas operativos, ou pola introdución de novos parches", indicou o sindicato.