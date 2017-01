Os grupos pospoñen votar unha moción do BNG para promover un pacto galego contra a violencia machista

A moción do BNG para promover un pacto galego contra a violencia machista votarase finalmente este mércores de forma excepcional e, segundo informou o presidente da Cámara, Miguel Santalices, a petición dos voceiros, o que lles permitirá seguir negociando en torno a un asunto no que o presidente, Alberto Núñez Feijóo, apelou ao acordo e no debate non se plasmou un consenso.

En concreto, o BNG defende na súa iniciativa promover un pacto galego contra a violencia machista no que, entre outras medidas, reclama un incremento substancial dos recursos económicos destinados a loitar contra esta lacra, modificar a lei para a prevención e tratamento integral da violencia machista e incluír nesta a regulación do feminicidio e un estatuto de protección das vítimas do feminicidio.

Os populares presentaron unha emenda de substitución na que propoñen crear unha subcomisión, dentro da Comisión non permanente de estudio para a igualdade e para os dereitos das mulleres da Cámara, coa finalidade de articular nun prazo máximo de tres meses un documento de consenso de todos os grupos políticos para elevar "unha posición única e conxunta" á Comisión Xeral das Comunidades do Senado.

Feijóo apelara ao consenso durante a súa intervención da mañá e chamara á aceptación desta emenda, pero o devandito acordo non quedou plasmado no debate, xa que a voceiro parlamentaria do BNG, Ana Pontón, advertiu aos populares que se podería negociar engadir o seu texto, pero non aceptar a emenda substitutiva, xa que suporía "un pacto de silencio".

Tamén o PSdeG presentou unha emenda de modificación, que defendeu María Luisa Pierres, con numerosos puntos, entre os que se pide incidir na coeducación e nas medidas de prevención, que Pontón se mostrou partidaria de analizar para chegar a puntos de encontro.

Pola súa banda, a deputada de En Marea Paula Quinteiro trasladou o seu aval á iniciativa do BNG e acusou o PP de "facer trampas" e de intentar "pospoñer o debate". "¿Cren que as mulleres que sofren violencia machista poden seguir esperando? ¿En que non están de acordo coa iniciativa do BNG? Dígano claramente", retou.

Quinteiro afeou os populares que queiran "unha educación baseada na moral nacional católica" e que "repitan moitas veces" que buscan chegar a acordos, pero que "o único que fagan sexa pospoñer as decisións" e apelou a "facer un pouco de autocrítica". "A actual estratexia é errada centrada na reacción ás denuncias e deixa nun papel moi secundario a prevención", advertiu.

DEBATE PAUSADO

Pola súa banda, a voceira popular no debate, Paula Prado, coincidiu na necesidade de incidir na educación, "con máis recursos", xa que "hai máis violencia machista entre os adolescentes que nunca". "Pois algo estaremos facendo mal", sinalou a popular, quen incidiu na necesidade de enmarcar as decisións nun debate máis pausado e defendeu a subcomisión como foro, ao tempo que indicou Pontón que tamén o PSdeG presentara unha emenda.

"O que se presenta aquí non é un pacto porque PP e PSOE non están de acordo cos seus puntos. Para que haxa un acordo temos que sentar e debater; e para iso non podemos chegar aquí e facelo en cinco minutos", sinalou Prado, a quen Pontón advertiu que o BNG está disposto a "sentar e falar, pero non pactos de silencio".

"Un pacto é asumir algún compromiso concreto e vostedes queren un cheque en branco. Iso é romper as regras do xogo. Se quere sentamos e falamos, pero non nos pidan un cheque en branco", sinalou Pontón, quen incidiu en que o Senado non ten por que intervir nun pacto galego.

A posición dos grupos quedará definitivamente explicitar na votación deste mércores.